Október 26-án lelkes önkénteseknek köszönhetően megszépült a mentőállomás környéke a megyeszékhelyen. Az akciót Vejtey Miklós szervezte, aki a városrész önkormányzati képviselője. A politikus napokkal ezelőtti felhívására többen is jelentkeztek. Ahogyan közösségi oldalán is írta: „A Mentőállomáson értünk dolgoznak, segítik a bajba jutottakat. Most segítsük mi őket!” Ezután a Tedd Magad csoport tagjaival közösen fákat, bokrokat metszettek.

Az életmentők a nemes cselekedetért Facebook oldalukon is köszönetet mondtak a résztvevőnek. Mint írták, ez a civil kezdeményezés nem csak őket érinti, mivel a képviselő szabadidejének legjavát városrészének szépítésével és rendbe tételével tölti, amiért hálásak.

– Az érintett területen már igencsak elburjánzott a növényzet, az épület alig látszott, s az ingatlanból is alig lehetett kilátni. A fákat, bokrokat nagyon meg kellett metszeni, először nem is gondoltuk, hogy ennyi munka lesz vele. Ezt követően Egressy Péter, a mentőszolgálat munkatársa még a tető ereszcsatornáját is kitisztította. Erre azért volt szükség, mert az idő során erdei talaj képződött az ereszben, emiatt pedig a víz nem tudott lefolyni benne. A mentőállomás vezetője, Vincze László és csapata is segítette a munkánkat: hordták a rengeteg levágott ágat, a lehullott lombot és metszették a bokrokat. A mentősöktől és egy önkéntestől ételt és italt is kaptunk, amit ezúton is köszönök szépen – elevenítette fel a képviselő a nemes akció legfontosabb momentumait. A végén a 111 zsák lehullott falevél és hatalmas mennyiségű gally gyűlt össze.