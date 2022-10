A város Európa-szerte ismert zenekara először 2006-ban kapott meghívást Bad Schlemába, a nagyszabású rendezvényre, ahová a szervezők minden évben egyes országokból összesen tizenkét együttest invitálnak meg. A debütáláskor bizony mély nyomot hagyhattak vendéglátóikban, hiszen 2008-ban és 2011-ben is visszatértek a német településre, ezekben az esztendőkben ráadásul a Dorogi Bányász Zenekar is velük tartott. Az idei utat megelőzően legutóbb 2015 szeptemberében öregbítették Tát és Magyarország hírnevét a 4 ezer fős sátor színpadján.

Németországban viselték először az új egyenruhát

Forrás: Beküldött

– A 23. Európai Fúvószenekari Fesztiválon szerepeltünk először az új formaruhánkban. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-hez benyújtott „Támogatás nemzetiségi kultúrfeladatok ellátásához” és az „Európai Fúvószenekari Fesztivál” című pályázatainkra 1,5 millió, illetve 500 ezer forint vissza nem térítendő támogatást kaptunk. Ezeket az összegeket az új öltözet elkészítésére és az utazási költség egy részének fedezésére használtuk fel – tudtuk meg Papp Zsófitól, az együttes titkárától.

A szeptemberi háromnapos rendezvényre huszonnyolc zenész utazhatott el, a fesztiválon összesen négy koncertet adott az együttes. A nyitónapon késő este, másnap délelőtt és délután is felléptek, sőt, az utolsó napon délután ismét megörvendeztették a lakosokat minőségi fúvószenével.

Mindegyik koncerten nagy sikert arattak

Forrás: Beküldött

A felvonulás rossz idő miatt sajnos elmaradt, az aznapi megnyitón mintegy ötszáz zenész játszott együtt. A vasárnap reggeli felvonuláskor nagyjából 5 fok volt, de zenészeink a hideg idő ellenére is profin helyt álltak. Itt magyar indulókat fújtunk – idézte fel Papp Zsófia.

A koncerteken kivétel nélkül hatalmas sikert arattak, több ezer ember tapsolt nekik és énekelt velük együtt a helyszínen. Többször is visszatapsolták őket, így ráadás számokkal is meglephették a közönségüket. Repertoárjukban leginkább polkák kaptak helyet, de indulókat és keringőket, sőt, még egy rock’n’roll egyveleget is eljátszottak Bad Schlemában. A fellépéseken egyébként Szladik Tibor karmester, a zenekar művészeti vezetője, a felvonuláson pedig Reményi László vezényelt.

– A nagy siker mögött több hónapnyi kemény munka, próba, továbbá szervezés áll. Hatalmas élmény volt, hogy több ezer ember előtt zenélhettünk és képviselhettük hazánkat, illetve az is, hogy újra együtt utazhattunk és együtt tölthettünk öt napot. – tette hozzá.