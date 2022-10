Abszurd, hogy egy cikksorozat szólhat egy elátkozott tatabányai parkolóról, de szinte hetente történik egy újabb fordulat a Herman Ottó Általános Iskola melletti területen. Legutóbb arról írtunk, hogy letörtek egy magánterületre utaló táblát erős emberek az iskola melletti terület kerítéséről.

Azóta visszakerült a tábla, sőt, csőtörés elhárítási munkálatokba fogtak a szakemberek. Néhány nap alatt végeztek is, aztán levonultak a területről. Igaz, nyomban kikerült egy közműépítéses szalag és egy lakattal rögzített vaslánc is a kapura. Igaz, a magánterületre utaló táblát ismét letörték, az jelenleg is a földön hever.