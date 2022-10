Szücsné Posztovics Ilona (Összefogás Tatabányáért) polgármester a közgyűlésen többek között elmondta, a megnövekedett közüzemi költségek miatt idén 300 millió forint lesz az önkormányzatnak és háttérintézményeinek költségnövekménye. Az is elhangzott a csütörtöki közgyűlésen, hogy a városüzemeltetési cégek mintegy egymilliárd forintos költségnövekedésre számítanak.

Magyarné Kocsis Andrea (Fidesz-KDNP) a pénzügyi bizottság részéről nehezményezte, hogy bizonyos nagyintézményeknél nem történt megtakarítási javaslat, vagy nem láthatták ezeket. Bereznai Csaba (Fidesz-KDNP) szerint van olyan intézményvezető, aki maga szeretett volna takarékossági tervet bemutatni, de nem kapott időpontot a polgármestertől.

Több bizottság vezetője is egyetértett abban, hogy jövőre nem lesz elég egy ilyen takarékoskodási terv. A képviselők arra is felhívták a figyelmet, hogy vannak a takarékoskodási intézkedések között olyan beruházások is, amelyeket már régen meg kellett volna valósítani, ám eddig ez valamilyen ok miatt elmaradt. Bereznai Csaba (Fidesz-KDNP) arról beszélt, hogy a városvezetés nagyon későn reagált, hiába hívták fel egy korábbi ülésen a figyelmet a takarékoskodási terv elkészítésére, más városok intézményei már a meghozott döntések alapján működnek.

A képviselők mindenesetre egyhangúlag úgy döntöttek, hogy a kiadások csökkentéséért a városházán november 1-től április 15-ig négynapos munkahetet vezetnek be, napi tízórás munkaidővel, valamint december 23-től január 2-ig és március 13-tól 17-ig igazgatási szünetet rendelnek el. A kieső napokban csak a fűtésen előzetes számítások szerint kétmillió forintot spórol a város.

Ahogy megírtuk: március 31-ig csak a hosszú hétvégéken és az iskolai szünetekben lesz nyitva a város élményfürdője, valamint a téli időszakra bezárják a bányászati szabadtéri múzeumot. A takarékossági intézkedések részeként a városházán minden második izzót kicsavarnak, a megmaradókat energiatakarékos világítótestre cserélik, tetőszigeteléssel látják el a gázfűtést használó óvodákat, a házasságkötéseket a polgármesteri hivatal nagytermében tartják, amelyet csak időszakosan fűtenek.

Csak az izzókról hozott döntéssel mintegy 9 millió forintot tud a spórolni a város az előzetes számítások szerint. A városházára telepítendő napelemekkel pedig további jelentős energiamegtakarítás várható Szennay István aljegyző szerint. Bereznai Csaba (Fidesz-KDNP) kifogásolta, hogy még az előző ciklusban nyerték a napelem pályázatot, s azóta sem történt meg az intézményekre való felszerelésére. Azt is nehezményezte, hogy a városházi megtakarítások most 11,5 millió forintot jelentenek, de a jogtalanul elbocsátott városházi alkalmazottaknak kifizetett 60 millió forintos kártérítés tükrében ez nem sok.

Az mindenesetre biztos, hogy az előterjesztés szerint jövőre a gázfelhasználás 22 százalékos, valamint a távhő és a villamosenergia 15 százalékos csökkentése mellett a kiadások növekedése elérheti az 1,2-1,7 milliárd forintot.