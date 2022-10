Oklevelet kapott Murányi Ferenc - A városi ünnepségen képes összeállítást is láthatott a közönség Dallos István fotóművész összeállításában a régi, épülő városról. A kisfilm után két, hetvenöt évvel ezelőtt ezen a napon született városi polgárt köszöntöttek. Gordos Bélánét, aki itt született akkor, amikor a város is. Kis filmbejátszást láthatott az ünneplő közönség, ahol mesélt az életéről. Telepi lányként született, és fodrászként dolgozott. Két gyermeke is itt látta meg a napvilágot. Szereti a várost, amelyben él, és kedvenc helyeiről is szó volt a kisfilmben: a Május 1. parkról, a Ligetről, a Turul emlékhelyről. Az ünnepségen oklevelet adtak át Szabó Mihálynénak, aki már hosszú évtizedek óta él a városban. Emléklapot kapott Murányi Ferenc, a Fohász Tatabányáért alkotója.