Bár a hadijátékok első napján meglehetősen borús volt az időjárás, ez nem akadályozta meg a katonák, fegyverek és a második világháború iránt érdeklődőket abban, hogy ellátogassanak a Monostori erődbe. Jókedvű katonák készülődtek a közelgő bemutatóra, míg a látogatók egy része háborús járművekben utazott.

Időutazásra várunk mindenkit, mégpedig egy kicsit visszaröppentjük a közönséget 1944-be, amikor is magyar, német és az akkori szovjet katonák csaptak össze.

– mondta lapunknak Turbók Attila kulturális menedzser.

– A két nap legfontosabb és leglátványosabb programeleme a hadijáték, amelyben több, mint félszáz hagyományőr rengeteg haditechnikával vesz részt. Sok a durranás, hiszen azt szoktuk mondani, ez az esemény a környék egyik legnagyobb durranása – árulta el.

Hozzátette azt is, hogy a hétvége során nem csupán a második világháborút idézik fel, hiszen több alkalommal is előadják az Egri csillagok című musicalt, amelyben többek között Egyházi Géza, Csengeri Attila és Vadkerti Imre is színpadra lép. Sok kiállító is érkezett, akik korabeli egyenruhákat, fegyvereket és egyéb eszközöket kínálnak. A hagyományőrök külön bemutatókkal is készülnek a két nap során, ki lehet próbálni korabeli fegyvereket, de akár egyenruhába is lehet bújni. A nagyobbak az airsoft pályán is próbára tehetik ügyességüket. Az első napon nem csupán Komáromból, Győr-Moson-Sopron megyéből is többen érkeztek az erődbe, de a Felvidékről is rengetegen jöttek.