Méretarány – Imhof János földrajz és rajz szakos pedagógus lapunknak elmondta, már a munka megkezdése előtt tudnia kell, milyen méretarányban érdemes elkészítenie a maketteket, illetve azt is, milyen anyagokat használjon. Hozzátette, a makettkészítésről nincs szakirodalom, minden magának kellett kitalálnia, elsajátította a kőművesszakmát, a hegesztést, az elkészített várak történelmében is elmerült. Lőcse várának makettjét például fél éven át készítette. Most fejezte be az ászári régi lebontott iskola kültéri makettjét. Az alkotások egyre inkább érdeklik unokáját, Danit is.