Dr. Tittmann János szerint a visszatekintéseknek mindig az az értelme, hogy a mával élő összefüggéseket meglássuk, és úgy véli, hogy áldozatvállalásainkkor vissza kell találnunk az eredeti, államalapítónk szándékához, hogy észrevegyük a történelmi tanulságok és napjaink kihívásai közötti kapcsolatot. Dorog polgármestere az ukrajnai harcokra és a gazdasági helyzetre is kitért, majd úgy fogalmazott: adjunk hálát, hogy nem óvóhelyen vagyunk, és azért is, hogy a talán Iránban gyártott drónbombák nem a mi lakótelepeinknek a környezetében érnek talajt, és okoznak súlyos szenvedést. Beszédét azzal zárta, hogy a kultúrára a mostani nehéz időkben is szükség van, így az önkorlátozó intézkedések mellett is fognak rendezvényeket tartani.

A hősök előtti tisztelgés jegyében a GlobArt Művészeti Egyesület Október 23 emlékére című műsorát tekinthették meg a jelenlévők. Fellépett Dörnyei Szabolcs gitárművész, Császár Vica táncművész, Mladoniczki Dávid színművész-énekes, Partos Dorka fuvolaművész és Szabó Emőke színművész is.

Az előadás után következett a koszorúzás. Elsőként Erős Gábor, a Fidesz-KDNP térségi országgyűlési képviselője hajtott fejet az emlékműnél, majd többek között Gurmai Zita, az MSZP országgyűlési képviselője, a városi és nemzetiségi önkormányzatok, intézmények, szervezetek és vállalatok virágait helyezték el a Hősök terén.