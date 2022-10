- A megújulás az egyházban is szükséges. Nem önmagától újul meg, hanem Isten újítja meg- valljuk mi evangélikusok. Így van ma is, és így volt 1517. október 31-én is. A történelmi esemény, miszerint Luther Márton ekkor szegezte ki tételeit, a kutatók szerint egy 94 pontos anyagra adtak választ, amelyeket megtoldott egy tétellel, így került a 95 tétel a Németországi Wittenbergi vártemplom kapujára.

Luther Márton és a Luther - rózsa

Hinni csak azt lehet, és kell, ami Isten szavával, a Szentírással összeegyeztethető. „Az igaz ember hitből él", hitére építhet. Cselekedetei, gondolatai néha elborzasztják, de a hite Istenben sziklaszilárd. Luther a hit erejére, jelentőségére és Krisztus váltsághalálára hívta fel erre a figyelmet a 95 tételben, amikor az akkori egyház tévedésben élt.

A reformáció ünnepe arra emlékeztet, hogy Isten az embert, aki besározódik, téved, elbukik, azt kegyelmével újjászüli egyedül a Krisztus áldozatáért. Kegyelem, irgalom, és szeretet. Embertől és Istentől egyaránt ez éltet bennünket - emelte ki az évfordulón Klimentné Ferenczy Andrea, esztergomi lutheránus lelkipásztornő.