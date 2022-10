Információink szerint nemrégiben értékesítették az „elátkozott” társasházat, s vannak, akiknek valamennyi kártérítést is fizettek. Ottjártunkkor azt tapasztaltuk, hogy a korábbi lakók már elhagyták otthonukat és továbbálltak. Az egyik korábban lakott ingatlan ajtaja már csak részben volt meg, így bárki bejuthat már oda is, most, hogy elbontották a kerítést. A helyiek nagy kérdése már csak az, hogy ki és mikor kezd valamit az elcsúfult házzal, mivel attól tartanak, hogy hajléktalanok és kábítószeresek veszik majd birtokba.

Megszűntek létezni

A PÓLUS Kft. az építő, a Környei TA-KING a telektulajdonos és a tervezett társasház legnagyobb alapterületű ingatlanának az építtetője, vevője. A kivitelezés költségét úgy teremtették elő, hogy a PÓLUS előre értékesítette a lakásokat, az előszerződő vásárlóknak szükség esetén a Környe és Vidéke Takarékszövetkezet biztosított hitelt. A vevők a lakásért a PÓLUS-nak, a telekhányadért a TA-KING-nak fizettek. A PÓLUS 2005 és 2007 között az épülő társasház huszonegy lakásából tizenötöt tudott értékesíteni – írta a pestisracok.hu. A vevők, bár a teljes vételárat kifizették, a lakás méretétől függően 5,5-18 millió forint közötti összeget, tudomásul vették, hogy csak akkor kerülnek tulajdonosként bejegyzésre, ha a beruházás befejeződött. Az építő PÓLUS KFT 2007-ig értékesítette a lakásokat, úgymond szedte be a pénzt. Közben a cég 2005-ben adótartozás miatt már végrehajtás alatt állt, 2007 augusztuséban pedig a felszámolása is megkezdődött. A beruházás akkor, ott meg is állt. Mint kiderült, napjainkra már megszűnt a Környei TA-KING.