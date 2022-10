A melléknap a halojelenség része, amely a 22 fokos halokör mellett a másik leggyakrabban előforduló jelenség. Ezt a gyönyörű légköroptikai jelenséget akkor figyelhetjük meg, amikor a Nap alacsonyabban van és fénye a horizonttal párhuzamosan elhelyezkedő felhőelemek jégkristályain megtörik. A jelenséget szerencsés esetekben a Nap mindkét oldalán is megpillanthatjuk, kb. ugyanolyan távolságban helyezkedik el a Naptól, (22 fokban), mint a halokör. Színe a napkorongtól távolodó sorrendben: piros, sárga, kék és zöld színű, de ritka esetben ha a jégkristályok sűrűn fordulnak elő egy adott felhőben akár fehéren is világíthat második Napként. A jelenséget másnéven napkutyának is nevezik a meteorológia világában.