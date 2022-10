Hétszáz forint a szociális ebéd - Tervben van az óvoda főzőkonyhájának a bővítése is. Öt évvel ezelőtt még csak 80 főre készítették minden hétköznap az ebédet. Most már Csatkán, Bakonyszombathelyen is ők biztosítják a szociális étkezést, illetve az óvodások és iskolások is Ácsteszérről kapják az ebédjüket. A település most egyeztet a bakonysárkányi önkormányzattal is, hogy számukra is Ácsteszérről szállítsák az ebédet. Ezzel már 500 főre főznének naponta, amivel egy új munkahelyet is teremtenek. Az önkormányzat célja, hogy még ebben a válságos időben is megfizethető meleg étel jusson mindenkinek az asztalára. A konyhán dolgozók elmondták, hogy egy étkezés 980 forintba kerül, amiből a rákerülő szociális támogatás miatt 700 forintot kell csak kifizetni.