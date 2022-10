Nem csak a hidakat rongálják - Ahogy írtuk, a hídszerkezeteken a vandalizmus is jelentős károkat okoz. De másutt is dolgoznak szerte a városban a vandál kezek. John Katalin, a Fidesz-KDNP képviselője arról adott hírt a minap, hogy valaki megrongálta a felsőgallai Német Nemzetiségi Óvoda bejáratánál lévő virágládát és az iskola kerítését. A közterület-felügyelet illetékeseivel is felvette a kapcsolatot, hátha a kamerák rögzítettek egy használható képet. A kemma.hu információi szerint újabb fejezettel bővült a tatabányai elátkozott parkoló története is, ahol ezúttal egy magánterületre utaló táblát törtek le a Herman Ottó Általános Iskola melletti terület kerítéséről.