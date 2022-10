A megemelkedett energiaárak az ácsteszéri önkormányzatot is arra késztették, hogy megszorításokat vezessenek be. Többek között az önkormányzat épületében lehetőség szerint minél később kapcsolják be a fűtést. A könyvtár, a kultúrotthon, az ifjúsági klub bezár. A műfüves focipályát sötétedés után nem használják, így a világítását nem kell bekapcsolni.