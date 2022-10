Fejlődés – Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő is szólt a résztvevőkhöz. Úgy vélte, jobb helyet ennek a konferenciának nem is találhattak volna, hiszen Komáromban a határ menti együttműködéseknek, gazdasági és kulturális szempontból is nagy hagyománya van. Úgy fogalmazott, Komárom határozottan, dinamikusan fejlődik, itt található nem csak a megye, hanem az ország leginnovatívabb gyártási technológiájú ipari parkja. A megnyitóbeszédek után a képviselő előadást is tartott, bemutatva az északnyugat-magyarországi gazdaságfejlesztési zónát.