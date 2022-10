Október 10-étől várhatóan november közepéig lezárások mellett újítják fel az M1-es, az M3-as és az M7-es autópályák különböző szakaszait − közölte a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF Zrt.). A tájékoztatás szerint a következő hetekben Bicske, Komárom, Kál, Gödöllő, Martonvásár, Balatonvilágos és Fonyód térségében lehet számítani terelésekre, a forgalmi sávok időszakos lezárására, írja a magyarepitok.hu.

A tervek szerint 127 ezer négyzetméter, csaknem 18 focipálya nagyságú felületre kerülhet új burkolat, ha szükséges, több rétegben is. A vállalat a munkálatok szükségességét azzal indokolta, hogy így a felújítás által a téli időszakban is mindenki zökkenőmentesen használhatja majd a gyorsforgalmi utakat, és ezzel elkerülhető lesz az utak állapotának romlása is.

A cél az, hogy a munkálatok a lehető legkisebb mértékben akadályozzuk a forgalmat, ezért - ahol lehetőség van rá - éjszaka dolgoznak majd a MKIF Zrt. munkatársai - olvasható a közleményben.