Széles, interaktív programkínálattal készültek, elsőként kutyás bemutatót láthattak a résztvevők, de hagyományőrző fegyvereket is meg lehetett nézni. Rendészeti bemutatót is tartottak, az aulában pedig fotókiállítás is nyílt. A 25. Klapka György Lövészdandár tisztjei élménybeszámolóval érkeztek, különféle missziókat is felölelő előadással szórakoztatták a közönséget. A komáromi önkéntes tűzoltó egyesület technikai bemutatóval készült. Mindezek mellett az esemény létrejöttében a Honvédelmi Minisztérium, a Honvédelmi Sportszövetség, a Komáromi Rendőrkapitányság, a Duna Menti Hagyományőrző Egyesület, a Normandia 1944 történelmi és kulturális egyesület és a Dog Business csapata is közreműködött a nap folyamán.

Kutyás bemutató is volt a Kempelenben

Fotós: Körtvélyfáy Dina / Forrás: 24 Óra

Kerekes László arra is kitért, városi és környékbeli iskolákból is jöttek gyerekek, de akadt, aki Budapestről érkezett annak érdekében, hogy megismerkedjen az iskolával és az itt folyó képzésekkel. A Kempelenben azokat a tanulókat is várják, akik érdeklődnek a katonai, rendőrségi, katasztrófavédelmi munkák iránt.

– Nálunk mindenki tanul alapfegyelmet, viselkedési normát – hangsúlyozta Kerekes László. – Azt gondoljuk, hogy a mai társadalmunk egyik nagy problémája az, hogy a fiataljaink bizonyos kompetenciákkal nem rendelkeznek, teljesen más dolgokat gondolnak az életről. Az esemény megnyitóján Kiss Ilona, az intézmény vezetője is köszöntötte a megjelenteket.

– Az idő ma szép, nekünk szól, és bízom benne, hogy minden jelenlévő megtalálja majd a saját helyét – hangoztatta. – Ez az iskola jó, élményt, irányt, fegyelmet ad. Ha valaki nem is lesz katona, vagy nem a rendőrség kötelékében tanul tovább, egyáltalán nem probléma, de az itt megszerzett tudás alkalmassá teszi diákjainkat arra, hogy az élet számos területén hely tudjanak állni.