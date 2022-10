A koszorúk közül jellemzően a toboz, a vessző, a moha alapúak érhetők el. Kereszt alakú, 500 forintos akciós darabokra is bukkanni, bár ezek urnaméretűek. A szomszédban, vásárlás közben kaptuk lencsevégre Tóth Évát. A szépkorú 2 ezer 500 forintot hagyott ott Mireider-Herczog Mónikánál. A vásárló szerint jól látszik, hogy virágkötő keze munkáját dicséri az áru. Mint mondta, tetszetős és színben harmonizáló koszorúk vannak. A kereskedőnél kaphatóak voltak akciós termékek is, 1500 forintosakat, de úgy vitték mint a cukrot és mára csak hűlt helyük maradt. Mónika azt mondja, az idei forgalomra sincs panasz, még a válság ellenére sem.

A virágosok is feltöltötték raktáraikat. Selyemvirágokkal, vágott és cserepes krizantémokkal készült Gyarmati Aranka. Egy szálért 600 forintot kér a kereskedő, ami egészen jó árnak mondható. Érdemes körbenézni, mert néhány méterrel arrébb már 1200-ba is kerülhet a temetők legnépszerűbb virága, amit sokan labdafejűnek becéznek.

Továbbra is a nagyvirágút keresik a legtöbben, de a tatabányai eladó szerint az idén sokkal megfontoltabban vásárolnak. Ahol eddig nyolc sírra külön-külön vittek virágot, azok most kétszer is meggondolják mi legyen a teendő. Érdemes-e továbbra is megvenni a csaknem 6 ezer forintos éveken át “bimbózó” selyemvirág-kompozíciót, vagy sem. Ugyanis ez a tulajdonság másnak is szemet szúrhat, például az ilyen időtájt elszaporodó sírtolvajoknak.

A csarnokban felfedeztük az olcsóbb teamécseseket, harminc forintot kérnek darabjáért. Ötvenesével az egyik áruházláncban 1099 forintért kapni, ez darabonkét 22 forintot jelent. A másikban ugyanennyi 890 forint, tehát a darabja tizennyolc forintba kerül. Mécsesekből igazán nagy a választék, van ledes is, két darab több mint hatszáz forintért. Nem beszélve az üveg-, a fémfedeles-, a műanyag változatokról sok-sok száz forintokért, a nagyobbak pedig akár 1500 vagy többért kaphatók.