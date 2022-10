György István, a település polgármestere beszédében elmondta, hogy a fejlesztéssel évente több mint 2 millió forint energiadíjat spórol meg a település.

– A járás fejlesztésének célkitűzéseihez igazodó pályázat által külsőleg is megújult a művelődési ház épülete, és az energiahatékonysági fejlesztéseknek köszönhetően Kerékteleki környezettudatosabb település lett – magyarázta a polgármester. Hozzátette: a TOP-pályázatra összesen 65,5 millió vissza nem térítendő támogatást kapott a település.

A polgármesteri hivatalra, illetve az orvosi rendelőre napelemes rendszert telepítettek. Ezen kívül elvégezték a művelődési ház teljes, komplex energetikai korszerűsítését. Ebbe beletartozik a homlokzati, a lábazati és a padlás födem hőszigetelése. Végrehajtották a teljes fűtéskorszerűsítést is: a régi gázkonvektorokat elbontották, új központi fűtést alakítottak ki levegő-víz hőszivattyú hőtermelővel, radiátoros, illetve hűtés-fűtésre is alkalmas fan-coilos hőleadókkal, termoszelepekkel, programozható fűtésszabályozással. Ezen kívül a művelődési házra is telepítettek napelemes rendszert, a hőszivattyú villamosenergia fogyasztására méretezve. Továbbá az épületet akadálymentesítették. A meglévő rámpát felújították és a mosdót átalakították.