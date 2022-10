Szintén friss információ, amelyet olvasónktól kaptunk, hogy az újvárosi lehajtó előtt, Pest irányába is burkolatfelújítási munkákat végeznek. A lehajtó még használható, viszont azt útfelújítás miatt előtte lelassul és dugul a forgalom. Ezzel az autósoknak mindenképpen érdemes számolni, hiszen a sávszűkítés és a besorolások miatt jobban kell figyelni a többi közlekedőre is. Mivel a sávlezárás tényleg csak néhány méterrel van a lehajtó előtt, azzal is érdemes számolni a sofőröknek, hogy gyorsan, de nem hirtelen kell jobbra húzódniuk, ha itt akarják elhagyni az M1-est. Ez természetesen a többi autóstól is nagyobb odafigyelést követel meg, hiszen előfordulhat, hogy valaki hirtelen fékez, amikor észreveszi a lehajtót.