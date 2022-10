Róza néni kiváló egészségi állapotnak örvend, ahogy azt elmondta a komarom.hu-nak, szívesen fejt keresztrejtvényt, televíziót néz, vagy épp olvas. A napi történések, hírek is érdeklik.

– Mi, akik átvészeltük a második világháborút, háromszor éltük túl a bombázásokat, hol a Monostori-, hol az Igmándi erődben, az óvóhelyeken, elkeseredetten látjuk a médiából az orosz–ukrán frontról érkező tudósításokat – mondta. – Csak arra tudom kérni a résztvevő feleket, hogy fejezzék ezt be! Tragédia lesz a vége! Ugyanakkor persze az vigasztal, hogy mi is túljutottunk a nehéz időszakokon is.

Molnár Attila köszöntötte az idős asszonyt

Forrás: komarom.hu

Róza néni negyven és fél esztendőn át volt az egykori lengyár bérszámfejtője, úgy vélekedett, egy könyvet is meg tudna tölteni élettörténetével. Házasságából egy lánya és egy fia született. Azóta négy unkával és hat dédunokával áldotta meg a sors, akikből a legkisebb 4, a legidősebb 22 éves.

Születésnapja alkalmából miniszterelnöki köszöntő díszoklevelet, és ajándékcsomagot vehetett át a városvezetéstől.