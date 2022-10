Meszlényi-Mali Beáta, az ácsi könyvtár vezetője és a társasjáték klub szervezője lapunknak elmondta, a klub ötlete már korábban felmerült. Két évvel ezelőtt Sipos István, az Ácsi Kinizsi Sport Club elnöke szervezett hasonló alkalmat, de a vírushelyzet miatt a tovább találkozók elmaradtak. Azonban már akkor látták, hogy mekkora érdeklődés lenne a klubra, hiszen a kisgyermekes családok mellett a tinédzserek és fiatal felnőttek is eljöttek, akiket egyébként nehéz megmozgatni, vagy elérni egy kisvárosban. Meszlényi-Mali Beátának saját kötődése is van a társasokhoz, hiszen ő és a férje is szívesen játszanak, és a gyermekeik is kaphatóak erre a fajta szórakozásra.

Megküzdenek a vírussal is

A játékválasztás függ attól, milyen társaság érkezik. Vannak pörgős partijátékok, amiket a gyerekek imádnak (Cica, pizza, taco), de a felnőttek is szívesen játszanak ezekkel. Stratégiai és kooperatív társasokat is visznek magukkal, utóbbiból a Pandemic vált különösen népszerűvé, amelynek során közösen kell megküzdeni a vírussal. De nemrég próbálták ki a Kitchen Rusht, amelyben étteremvezetővé is lehet válni. A Spicy című játékban pedig blöffölni tanulhatnak a résztvevők. A Captain Sonar nevű társas ugyancsak nagy élmény volt mindenkinek, amelyben két csapat küzd egymással. Meszlényi-Mali Beáta portálunknak arról is beszélt, minden új játékra nyitottak. – Mindenki hozhat is magával társast, amelyet szeretne kipróbálni velünk – hangoztatta.

Az újraindulás rendkívül sikeres volt. Január óta gyűlnek össze rendszeresen, körülbelül harminc aktív tagjuk van, de a klub Facebook-csoportjában még több érdeklődőt is számontarthatnak. Úgy tervezték, havonta egy alkalommal gyűlnek majd össze, de már tavasszal érezték, igény lenne arra, hogy sűrűbben találkozzanak, így aztán olykor havi kétszer, háromszor is összeülnek. Októberben éjszakai társasozást is szerveznének, amelyet már korábban is rendeztek abból az indíttatásból, hogy csak komolyabb, stratégiai játékokat próbálhassanak ki.

A korosztály is változatos: nagycsoportos ovistól az ötven-hatvan évesig is jönnek játékosok. Többnyire szombat délután találkoznak, ahogy ezen a héten is, 15 órától. Egészen „kifulladásig” maradnak, volt, hogy éjjel indultak csak haza.

– Nagyon örülök annak is, hogy sok középiskolás is van a csapatban – mondta Meszlényi-Mali Beáta. – Végre ők is eljönnek és jól érzik magukat! Hozzátette, a résztvevők között igazi emberi kapcsolatok, barátságok alakulnak ki, a klubon kívül is.