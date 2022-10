Talán kevesen tudják, hogy csak Tatán hét különböző tanösvényt járhatunk végig. A Kálvária-dombtól kezdve, a Réti- tavakig rengeteg látnivalót mutatnak meg az érdeklődőknek. Van, ahol csak táblák és hozzá kapcsolódó információs füzetek segítenek tájékozódni, de van, ahol már mobiltelefonos applikációkkal adják tovább az információt a kirándulóknak.

A kedden megrendezett Tanösvények a jövőben című konferencián többek között ezek üzemeltetéséről, fejlesztéséről és az évek során szerzett tapasztalatokról tartottak előadásokat. A konferencia végén pedig kisebb csoportokban vitathatták meg és számolhattak be ötleteikről az érdeklődők.

Az eseményen részt vett többek között Michl József, Tata polgármestere is, aki arról beszélt, hogy most a tervezés időszaka van, és Tatának jelenleg két újabb tanösvényre is vannak határozott tervei. Egyik a Tófarokban lenne, ahol egy vízitanösvényt szeretnének majd kialakítani, a másik pedig egy lombkorona sétány a már meglévő Fényes-tanösvénynél.

Dr. Musicz László, az Által-ér Szövetség szakmai igazgatója elmondta, hogy Tata élen jár abban, hogy tanösvényeket alakítson ki.

– A városnak nagyon jó adottságai vannak és ez már önmagában egy jó késztetés, hogy ezeket be is mutassuk az embereknek. Az első tanösvény még 2013-ban készült, majd a következő évben sorra nyíltak az újak. Az elmúlt évek tapasztalataiból most már látjuk, hogyan fenntarthatók, vagy nem tarthatók fent. Vagy hogyan pusztulnak, mert sajnos erre is van példa – magyarázta az igazgató, hozzátette: ezeket a tapasztalatokat összegzik a konferencián.

Fotós: Goletz-Deák Viktória / Forrás: 24 Óra

– Szeretnénk egymásnak újabb inspirációkat, illetve ötleteket adni, hogy a meglévő tanösvényeinket hogyan lehetne fejleszteni, okosítani, átalakítani, netán bevételt teremteni. Hiszen a tanösvények turisztikai vonzerőt jelentenek. Mint nálunk például a Fényes, amire tavaly 120 ezer látogató volt kíváncsi – árulta el a szakember.

A konferencián többek között előadást hallgathattak meg az érdeklődők arról, hogyan lehet virtuális eszközöket is bevonni a fejlesztésbe. Illetve megismerhették a tanösvények tervezésének, kivitelezésének szempontjait is. Zárásként pedig a társaság kilátogatott a Fényes-tanösvényre, ahol dr. Musicz László szakvezetésével ismerkedhettek meg a források élővilágával.