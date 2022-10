A lenyugvó nap sugarai ezeket a felhőket alaposan megvilágították, így szinte olyan érzés volt mintha lángolt volna az égbolt és valójában is lángolt az erős színhatások miatt. A naplemente azért is volt különleges, mert a narancsos színek mellett, rószaszínes-lilás árnyalatok is megjelentek a napnyugtában, melyre csak nagyon ritkán van példa.