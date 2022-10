Mint ismert a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által koordinált Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében 2018-ban mintegy 45 millió forintos támogatás felhasználásával energetikailag korszerűbbé vált a lábatlani intézmény. Az 1970-ben épült könyvtár fenntartási költségei a felújítás előtt a régi, elöregedett nyílászárók, a kevésbé hatékony fűtési rendszer és a hőszigetelés nélküli homlokzatok miatt magasak voltak. A szakemberek elvégezték a külső falfelületek és a födém utólagos hőszigetelését, kicserélték a nyílászárókat, megújult a fűtési rendszer és napelemeket is felszereltek.

A megyei önkormányzat közölte, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumától (EMMI) újabb 15 millió forintos támogatás érkezett a településre. Dr. Horváth Sándor Domonkos, a regionális könyvtárak igazgatója tett korábban javaslatot az EMMI kulturális államtitkáráságán arra, hogy Lábatlanra kerülhessen ez az összeg, hiszen a városban igen kiemelkedő kulturális tevékenység zajlik.

A beszámoló szerint a megítélt összeget fejlesztésre fordították, vagyis az évekkel korábbi külső korszerűsítést most a belső tér megújulása követte. A 15 millió forintból sikerült kicserélni a régi könyvespolcokat, illetve a további bútorzatokat, így mostantól sokkal kellemesebb atmoszféra fogadja az olvasókat, látogatókat.

Az átadóünnepségen jelen volt Mikolasek Zsófia, a József Attila Megyei és Városi Könyvtár igazgatója, valamint Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke, aki örömét fejezte ki, hogy a TOP keretében elvégzett korszerűsítés után belső teret is sikerült modernizálni. Az érdeklődőket Fekete Péter korábbi kultúráért felelős államtitkár, valamint Teller Péter polgármester is köszöntötte – számolt be az eseményről a mimegyenk.hu.