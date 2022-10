Mint korábban megírtuk, szeptembertől koncesszióba adta az állam a hazai gyorsforgalmi közutak kezelését. 1237 kilométer gyorsforgalmi útszakasz üzemeltetését öt különböző társaság látja el, köztük a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., amely az M1-esért is felel. A koncesszióban érintett útszakaszok mindvégig állami kézben maradnak. A Komárom-Esztergom megyén is áthaladó M1-es felújításán kívül megépül a Komáromot Sárbogárddal összekötő M81-es gyorsforgalmi is.

Az MKIF Zrt. vezérigazgatója, Németh Tamás a Mandinernek adott interjújában beszélt arról is, mi szükség volt a koncessziós társaságok létrehozására és milyen előnyei lesznek annak, hogy már nem a magyar állam felel az autópályák fenntartásáért.