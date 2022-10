Lesznek rendőrök, kisebb bemutatót tart a katasztrófavédelem, de a Vöröskereszt munkatársai, valamint katonák is népszerűsítik mindennapos munkájukat. A részletekről Bakai Lillát, a Vértes Center marketingmenedzserét kérdeztük.

– Mi a rendezvény célja?

– Hosszú évekkel ezelőtt indítottuk a programot, amelyet igyekszünk minden évben megrendezni – kivétel volt 2020, amikor a világjárvány miatt sajnos elmaradt. Úgy gondoltuk, hogy a lakosság számára fontos ismerni a rendvédelmi szerveket. Szívesen a rendezvény mellé álltunk, hiszen ezáltal mindenki jobban átérezheti a rendőrök, a tatai dandár katonái, a tűzoltók, sőt, még a Vöröskereszt izgalmas életét és áldozatos munkáját is.

– Milyen programok várhatóak?

– Alkalom nyílik ujjlenyomatot venni, fegyverbemutató várja az érdeklődőket, de kipróbálhatók lesznek a szirénások járművei is. Most is, miként mindig jönnek vöröskeresztes imitátorok, akik baleseti sminket készítenek, továbbá várható még KRESZ-kirakó és bűn- és baleset-megelőzési totó ajándékokért. Nem árulunk el nagy titkot, még az is előfordulhat, hogy az érdeklődő tömegben feltűnik a jövő katonája, rendőre vagy éppen tűzoltója.

– Mikor érdemes érkezni?

– 13 órától várunk mindenkit sok szeretettel.