Ha ezt is megkapják, már kezdődhetnek is a beszoktatások a Szomódi Napraforgó Bölcsődében. Addig is zajlanak az intézmény eszközbeszerzései. Ebben sokat segítenek a helyi cégek és magánszemélyek adományai, támogatásai is.

Szomód első állami bölcsődéje a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében épülhet meg közel 240 millió forintos támogatásból. Az intézményt a régi polgármesteri hivatal helyén alakították ki, a Fő utca 23. szám alatt, amely önkormányzati tulajdon, így pluszterület vásárlására nem volt szükség.

A 28 kisgyermek befogadására alkalmas két csoportszoba és a hozzá kapcsolódó kiszolgálóhelyiségek az épület udvari oldalán kaptak helyet. Az utca felőli épületszárnyban pedig az akadálymentes vizesblokk, a nevelői helyiségek és a konyha került. Az új intézmény 8-9 főnek biztosít majd munkahelyet. Az új bölcsőde elsősorban a szomódi és a dunaszentmiklósi szülők gyermekeinek ellátását fogja szolgálni.