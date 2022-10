A Kisvárosi Önkéntes Szemétszedők mára hirdették az immár negyedik szemétszedési akciójukat a Szőnyi szigeteken. A tavalyi évhez hasonlóan most is a Sziget nyugati részét takarították ki az önkéntesek, a KUVIK Egyesület közreműködésével. A mai akcióban városunk polgármestere dr. Molnár Attila is részt vett. Fehérvári Dávid, a KÖSZ elnöke elmondta, hogy a korábbi szemétszedéseknek, az egyesület által kihelyezett hulladékgyűjtőknek is köszönhetően, most már kevesebb eldobott szemét található a területen. Forrás: Komáromi Városmarketing Kft.