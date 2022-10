Szentmisével kezdődött a „falusi” Szent József-kápolna ünnepélyes átadóünnepsége, melynek keretében Kutschi András római katolikus prépost megszentelte és megáldotta a felújított épületet. Korábban már írtunk arról, hogy a kápolna és főként annak melléképülete felújításra szorul már jó ideje, azonban anyagi támogatást kerestek az épület „renoválására”. Sikeres kormányzati támogatásnak, valamint több hívő és magánszemély anyagi támogatásának köszönhetően, illetve sok önkéntes munkájának hála, végül 24 millió forintból megvalósult a rekonstrukció.

Közismert, hogy a melléképület és az udvar is szerves része lesz a város életének. A felújítást követően újra indulhatnak a litániák, a melléképületben több közösségi csoport – zenekar, énekkar, kézműveskör – és gyermektábor is helyet kap, valamint számos, a városlakók előtt is nyitott rendezvény szerepel a tervek között.