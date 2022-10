Kele Mártától, a Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár igazgatójától megtudtuk, hogy Kisbér számára a világ közepe, és nem csak azért, mert itt született. Mint mondta, minden előnyével és hátrányával együtt szereti a települést.

– Amellett, hogy minden adott, amire szükségünk van még földrajzilag is kiváló a település elhelyezkedése. Közel van hozzánk több nagyobb város is, mint például Tatabánya, Székesfehérvár, vagy Győr. Igazi kisváros, ahol nincs zsúfoltság, helyben rövid időn belül megközelíthető minden, akár gyalogosan is. Azt gondolom, hogy nincs oka az embernek innen elvágyódni, szerencsénkre egyre többen vannak, akik betelepülnek. Reményeim szerint idővel ők is a közösségünk oszlopos tagjaivá válnak majd – hangsúlyozta a vezető.