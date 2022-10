Dr. Bense Tamás esztergomi családorvos szerint évek óta nem volt komoly influenzajárvány, de idén erősebb járvány várható, ismerve a vírus változékonyságát. Erre már lehet következtetni abból is, hogy mi zajlik a déli féltekén. Ez ugyanis a tükörképe az északi féltekének. Ott hamarabb véget ér a tél, így hamarabb zajlik le a járvány is. Az adatokból az következik a szakember szerint, hogy egyrészt a járvány erősödik, másrészt, mint minden évben újabb komponens kerül az oltóanyagokba legyártáskor.

– Az influenzajárvány minden korosztályt érint – részletezte az orvos. – Tünetei egyebek mellett a magas láz, a torok-és fejfájás, illetve a gyomor- és béltünetek, valamint az izomfájdalom. Nagyjából 3-5 nap lappangási idő után következik be a tünetek robbanása, amelyek különösebb terápiát nem igényelnek a bőséges folyadékbevitelen és az ágynyugalmon kívül. Lázcsillapítás inkább csak 38 feletti láznál. Ha szövődmény lépne fel, akkor az onnan ismerhető fel, hogy tovább tart a lázas állapot, erőteljesen köhög a beteg vagy fájlalja a fülét. Szövődmény kialakulása esetén szóbajön az antibiotikum adása – tette hozzá az orvos.

A betegség általában 5-10 napon belül lezajlik, míg a lázas állapot az első 3-4 napban fordul elő. A szervezet legyengül és akár két hétre is szükség lehet ahhoz hogy teljesen „magára találjon” immunrendszer.

Táplálkozzunk egészségesen

A mediterrán diéta közkedvelt, ami nem véletlen, hiszen nagyon egészséges. Próbáljuk meg minél több halat, valamint nyers salátát és alacsony kalóriatartalmú sajtokat fogyasztani. A zöldsaláták az év bármely napján elérhetők a boltok polcain, így ezeket minimális olívaolajjal leöntve érdemes enni. A húsimádóknak jó hír, hogy párolt csirkemellet vagy pulykamellet akár hidegen elkeverve is fogyaszthatunk mellé. A felsoroltak mellett persze elengedhetetlen a rengeteg gyümölcs fogyasztása, és a nyers zöldségeké is. Óvakodjunk a sóbeviteltől és a cukorfogyasztástól is.

– Egy sima influenza akár 2-3 hétre is le tudja teríteni az embert – hangsúlyozta Dr. Bense Tamás. Hozzátette: a betegség elleni védekezés legjobb módja továbbra is a védőoltás. A vírus megjelenése november végén, december elején várható, így a védettség kialakulásához szükséges oltást most még időben be tudjuk adatni magunknak. Az év minden napján elengedhetetlen a védekezés, ami az oltás mellett az egészséges táplálkozás, a megfelelő mennyiségű vitaminpótlás (D, és C) valamint a rendszeres sport és testmozgás.

Az orvos elárulta: van olyan ország, ahol utóbbiak visszaszorítására megcsinálták azt, hogy a pékségekben a felére visszavették a sóbevitelt. Évtizedek múlva megfigyelhető volt, ez önmagában jelentősen csökkentette a magas vérnyomásos betegek, illetve a szív- és keringési problémák számát.