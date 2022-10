Rövid útba igazítás után folytattuk utunkat. A futókkal sok esetben egy irányba haladtunk. Ez nemcsak bennünket tévesztett meg. Az egyik elágazásnál ugyanis rossz irányba haladunk tovább, szűk erdei ösvényen ereszkedtünk lefelé. Szemben egyre több futó jött – sokan már csak bandukolva, zihálva. Gyanús lett, hogy túrázók nincsenek. Vissza is kellett fordulnunk. Szakadt rólunk a víz, mire visszamásztunk.

A következő pecsételőhelyen, kiderült, hogy mások is hasonlóan jártak. A vár és a környékén lévő hullámzó szakasz mindig próbára teszi a túrázókat. Ezúttal is. Közben kerülgettünk útra állított markolót, kivágott vagy kidőlt faágakat is. Az egyik ösvény mellett a frissen festett kék jelzés felett vágták el közvetlenül a fa törzsét. Jobbra-balra fakitermelésre utaló jelek.

A kis kitérő miatt öt kilométerrel hosszabb lett a túra. De voltak olyanok is, akik 20 helyett végül a Vértes 30-at is túlteljesítették. A túra így is maradandó élményt nyújtott a résztvevő háromszáz nevezőnek. Mindannyiunknak. Az ősz legszebb arcát mutatta. A túra végén kedves szervezők vártak az elmaradhatatlan teával és hagymás zsíros kenyérrel. Nagyon jól esett! Akár a kirándulás.