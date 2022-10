Részleges napfogyatkozás volt kedden. Dél előtt egy kevéssel és tizenkét órát követően közel egy órán át a megye több pontján kegyes volt az időjárás az eget kémlelőkhöz, és közel tiszta képet kaphattunk a csillagunkról.

Láttad? Lefotóztad? Levideóztad? Mutasd meg!

Várjuk olvasóink felvételeit a napfogyatkozásról a [email protected] mailcímre! A tárgyba írjátok be: Napfogyatkozás2022!

A Magyar Csillagászati Egyesület Esztergomi Csoportjának két tagja, Szamosvári Zsolt és Zsombok Gábor erre alkalmas speciális távcsövekkel készült a viszonylag ritka eseményre, de különleges kelléket is kínáltak a Széchenyi térre kilátogatóknak. A színeket kissé tompító esemény csúcsán 40 százalékban volt részleges a napfogyatkozás – ekkor a Nap, a Hold és a Föld került nem teljesen egy vonalba. Ilyen együttállás legutóbb 2015-ben volt, s ezt a mostani után 2025-ben lehet majd újra Magyarországról így látni.

Mint a szakemberek elárulták, az 1999-es teljes napfogyatkozással ellentétben ez a mostani részleges eklipszis nem fejtett ki különösebb hatást a növény- és állatvilágra vagy akár az emberekre. Ugyanakkor a szem védelme érdekében most is csak speciális szűrőkön keresztül lehetett nézni. Ilyen szűrőkkel az esztergomi csillagász szakemberek fel is szerelték távcsöveiket. Ezek mellett szintén erős szűrőkkel ellátott speciális szemüvegeket adtak azoknak, akik meg akarták nézni a ritka jelenséget.

A Tatai Csillagda csapata is készült a részleges napfogyatkozásra. A TIT Posztoczky Károly Csillagvizsgáló és Múzeum a tatai Pötörke malom elé várta az érdeklődőket, hogy távcsőn keresztül, biztonságosan is megleshessk a nem mindennapi égi jelenséget. A csapat három különböző távcsövet állított fel, és 11 órától várták a kíváncsi tekinteteket. Nagy Sándor, a csillagda vezetője elmondta: az egyik távcső speciális, beépített szűrőkkel van ellátva, azt kifejezetten a Nap megfigyelésére fejlesztették ki. A többi távcsőre pedig külön tettek szűrőt ők is.

A fogyatkozás kezdetén pár sétáló nézett bele kíváncsian a távcsövekbe, délre azonban megérkezett a közeli Vaszary János Általános Iskola ötödik évfolyama és egy nyolcadikos osztálya is. A gyerekek izgatottan hallgatták a csillagászok intelmeit és útmutatásait, majd szépen, sorban mind megnézték a távcsövekkel is a különleges látványt. Tanárnőik elmondták, hogy a gyerekek környezetismeret, illetve földrajz órán külön foglalkoztak az eseménnyel, így már kellő tudással jöhettek ki, hogy saját maguk is megnézzék a tanultakat.