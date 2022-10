Toma Richárd polgármester az átadás előtt elmondta, nagy összefogás eredményét láthatják megvalósulva. A Magyar Falu Programban majdnem hatmillió forintot kaptak az új játszótérre, ehhez az összeghez még az önkormányzat is tett hozzá. Mivel szeretnék, hogy a játszótér sokáig használható legyen, kamerarendszert is kiépítettek, amelyet Lanczer János alpolgármester tiszteletdíjából és önkormányzati forrásból finanszíroztak. Hozzátette, nagyon örülnek a Magyar Falu Program biztosította lehetőségeknek, és remélik, hogy a jövőben is tudnak majd pályázni.