Harry Potter, A Gyűrűk Ura és a Star Wars világa is megelevenedett a rendezvényközpont termeiben, ahol lépni sem volt egyszerű, olyan sok érdeklődő szeretett volna el egy kis időre elveszni a legók világában. A kiállítás tulajdonosa, Zentai Ferenc Mosonmagyaróvárról érkezett, és azt is elmondta, harmadszor járnak Komáromban. Gyűjteménye egy részét hozta magával, a tárlat anyaga dinamikusan fejlődik, gyakorlatilag minden nap készül valami újdonság.

A legózást nem lehet abbahagyni. Ez függőség, mánia, szerelem, amivel az egész családot sikerült megfertőznöm: mindenki épít.

– hangoztatta. A gyűjtő arról is beszélt, nem tud egy kedvencet kiemelni a tárlat anyagaiból, mert mindegyikhez kötődik érzelmileg. A boltban vásárolt készletekhez és a saját tervezésű dolgokhoz is. Eredeti szakmáját tekintve programozó és grafikus, évek óta 8-10 órát tölt legózással, amelynek nem csak az építés a része, hanem a szervezés, vásárlás és a logisztika is.

– Egyben az egészre vagyok büszke, hogy nullából, persze segítséggel, de olyan volumenű dolgot tudtam elkészíteni, ami bárhol megállná a helyét – fogalmazott a gyűjtő.

A legózás felnőttkorában fogta meg igazán, egy Csillagok háborúja témájú készlet keltette fel a figyelmét. Ezek a nagy űrhajók inkább szobadíszek, mint játékok, a felnőtt rajongókat célozták meg vele. Zentai Ferenc az első űrhajó után a többit is beszerezte, majd további Star Wars készleteket vásárolt. 2015-ben nyílt meg első kiállítása.

A kiállítás tartalmának tekintetében követi a trendeket, de a látogatók kéréseit is figyelembe veszi. A saját gyűjteményében vannak retro legók is, de a látogatók körében ezek annyira nem népszerűek, így nem képezik a tárlat részét. A kiállításon a most menő legók láthatóak, mert ezek állnak leginkább közel a látogatókhoz. Persze régi dolgok is meg van építve, csak új stílusban, hogy a felnőtteknek is kedvezzenek.

– A gyerekeknek ez az egész egy játék, párszor végigszaladnak, aztán leülnek legózni – hangsúlyozta Zentai Ferenc. – Azonban a szülőket is le kell foglalni. Ez azért könnyű, mert többnyire a mostani anyukák, apukák az én korosztályom. Sosem hallok olyat, hogy azt mondanák a gyerkőcnek, menjünk már, pedig még játszana.