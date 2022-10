Az iskola diákjain kívül, a szomódi Íriszkert Általános Iskola, a Fazekas utcai Tagintézmény, valamint a somogyvári Szent László Király Általános Iskola is részt vett. Az eseményről az iskola közösségi oldalán számoltak be. A Kőkút-hét keretében lebenyolított vetélkedőn 8 csapat, hat helyszínen mérte össze tudását az iskola aulájában és a város különböző, Fellnerhez köthető helyszínein. A versenyzők feladata volt, hogy a tatai városkép kialalakulásával, a ma is ismert, nevezetes épületek történetével, az építész életpályájával és munkásságával is megismerkedjenek.

Így a diákoknak a nagytemplomban és kriptájában, a piarista rendházban, a kápolnában, az Esterházy-kastélynál is teljesíteniük kellett különféle játékos feladatokat. Az utolsó fordulóban pedig az előzetes feladatként elkészített prezentációkat mutatták be. A diákok felkészültségét mutatta meg az is, hogy a verseny végén nagyon szoros végeredmény született.

Első helyén az Esterházy Team csapata végzett (Köblös Álmos, Kovács Áron, Kovács Milán, Nagy Sándor), a második helyet a Jakabitáriusok csapata (Fogel Szonja, Jerabek Hanna, Kutenics Kata, Láng Tamara) tudhatta magáénak, a dobogó harmadik helyére pedig a somogyvári testvériskolánk lelkes csapata állhatott.

Külön köszönet illeti Kövesdi Mónikát, a tatai Kuny Domonkos Múzeum művészettörténészét, aki nemcsak a verseny szervezésébe kapcsolódott be, hanem az ezt megelőző héten, a Fellner-emlékév kapcsán, előadás tartott diákjaink számára. Köszönet illeti Tata Város Önkormányzata és az Esterházy-kastély támogatását is a verseny megrendezésében.