Válasz nélkül maradt Kupcsok

Az energiatakarékoskodási intézkedések tárgyalása közben Bereznai Csaba (Fidesz-KDNP) hozta szóba, hogy milyen jól jönne most a városnak az a 64 millió forint, amit a jogtalan városházi elbocsátások miatt kellett kifizetni a város büdzséjéből. Kupcsok Péter (Fidesz-KDNP) interpellációt is benyújtott is az ügyben. Felidézte, hogy megszorításokra hivatkozva a veszélyhelyzet idején bocsátottak el 24 embert a városházáról. Tízen perre mentek és 64 millió forintos kártérítést kaptak. Kupcsok azt akarta megtudni, hogy ki a felelős azért, hogy ilyen tetemes kár érte a tatabányai embereket, hiszen ebből a pénzből most fűtéstámogatásra kétszer akkor összeg állna rendelkezésre. Szücsné Posztovics Ilona előbb távozott a közgyűlésről, így a képviselő leghamarabb a következő ülésen kaphat választ kérdésére.