A vértessomlói művelődési házban az elmúlt időszakban szinte minden évben történt valami felújítás. Legutóbb a színpadot bővítették, kicserélték a nyílászárókat, felújították a mellékhelyiségeket, most pedig energetikai korszerűsítés keretén belül a teljes villamos hálózat cseréjét végzik a szakemberek. Már elkészült a napelemes rendszer is. A teljes akadálymentesítést követően a festéssel zárul a kivitelezés.

Berky Béláné Zsuzsa vezetett végig az épületen. Elmondta: várhatóan az év végére elkészül a beruházás, és visszaköltözhetnek a kulturális csoportok. A járvány előtt tucatnál is több civil szervezet használta a házat, most ez valamelyest csökkent, de a színjátszók még most is emlékezetes produkciókkal lepik meg az itt élőket.

– Az október 23-i műsorra készülünk a csapattal, amely tizennyolc évvel ezelőtt alakult. Húsznál is többen vagyunk, a legifjabb nyolcéves, a legidősebb negyven éven felüli. Általában én írom a darabokat, és nagyon büszke vagyok az előadókra. Az iskolában mutatjuk be 21-én délelőtt a diákoknak, majd délután az érdeklődőknek az ünnepi megemlékezésen a Ne félj, most nem szabad félni című előadást. Berky Béláné általában a környezetében, a családjában hallott történetek alapján állítja össze a műsorokat. Most is nagyon készülnek már – meséli Berky Béláné.

Boldogan sorolja a többi csoportot is, amelynek tagjai is már várják, hogy ismét birtokba vehessék a művelődési házat. Itt tartják próbáikat a néptáncosok korcsoportos bontásban és a nemzetiségi dalkör. A dzsúdósok is rendszeresen tartanak edzéseket, ahogy a HaveRock a próbáikat. Az önkéntes tűzoltók is itt készülnek téli időszakban versenyeikre, és a helyi Vöröskereszt mellett még további három horgászegyesület.

– Fontosnak tartom, hogy a fiatalok tartalmas programokon vegyenek részt. Nekik is szólt a legutóbbi költészet napi akcióm, amikor nyolcvannál is több verset helyeztem el a falu több pontján. Most olyan elfoglaltságon gondolkodom, ahová örömmel jönnek el a tizenévesek. Az internet- és eszközfüggőségükön szeretnék lazítani: játékokkal, zenével, természetjárással.