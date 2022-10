Eredetileg október első hétvégéjére tűzték ki, de az akkori rossz időjárás miatt későbbre halasztották a túrát. A rendezvényt immár ötödik alkalommal hirdették meg a tokodiak és immár harmadjára kirándultak a mogyorósbányai barátaikkal közösen.

A tokodi, mintegy 140 fős csapat az Aladár előtti térről indulva a Pékárka – Mogyorósi út – Orbán kápolna, Mogyorósi szikla útvonalon, míg a mogyorósi brigád tagjai 60-an a fő utcán végighaladva a kerékpárút felől közelítették meg a Mogyorósi sziklát. A két csoport a hegytetőről immár együtt, az Országos Kéktúra útvonalán ereszkedett le a pincsevölgybe.

A tokodi szervezők tájékoztatása szerint a Mogyorósi útnál egy, míg a nagyvölgyben három pince is kinyitott, a gazdák öreg- és újborokkal várták a kirándulókat. Ahogy tavaly, úgy idén is a túra végén egy tál vacsorát is elfogyaszthattak a résztvevők.