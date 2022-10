Nehezebb a pedagógusok dolga

Az elmúlt 40 évben nemcsak az óvoda épülete, de a gyerekek is megváltoztak. Aranka szerint sokkal nehezebb dolguk van most a pedagógusoknak.

– Régebben sokkal kezelhetőbbek, szófogadóbbak voltak a gyerekek. Könnyebb volt velük szót érteni, hatni rájuk. Most úgy gondolom, hogy sok szülőnek kevés ideje marad otthon a gyerekekre. Sok családban váltott műszakban vannak a szülők, egyikük hozza, másikuk viszi. Fáradtabbak is a nap végére – vélekedett a szakember, aki szerint az óvónők midig próbálnak segíteni a családoknak.

– A családoknak és az óvodának közösen kell nevelnie a gyerekeket. Támogatniuk, segíteniük kell egymást. Ez egy bizalmi munka hatalmas felelősséggel – szögezte le a nyugdíjas pedagógus.