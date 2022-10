Általános vélekedés szerint a mai világban azok boldogulnak igazán az életben, akik beszélnek legalább egy idegen nyelvet. Nem mindenki fogékony azonban annyira az új ismeretekre, hogy pusztán az iskolai tanórákon magába szívja a tudást, így sokaknak a különböző tanfolyamok jelenthetnek megoldást. Manapság megyénk nagyobb településein is találhatók nyelviskolák. Légrádi Tamás szerint ezeknek az intézményeknek a működését szintén befolyásolja az infláció emelkedése, az új KATA törvény életbe lépése, a felsőoktatás átalakítása, illetve az energiaárak elszabadulása is.

A nyelvórák árának változásaival kapcsolatban megkerestük az esztergomi Akadémia Nyelviskola és Mária Valéria Nyelviskolát is. Erős Attila Levente igazgató tájékoztatása szerint az árak valóban emelkednek, elsőként azon oktatóknál, akik áttértek átalányadózásra a korábbi KATA adózási formáról. Tájékoztatása szerint ugyanis ez az emelés magával húzta az "új KATA"-t választó oktatók óradíjait is, sőt, azt hallják tanulóiktól, hogy azok is emeltek, akik semmilyen vállalkozást sem üzemeltetnek.

– Fontos kiemelni, hogy e fenti folyamat minden típusú oktatás esetében ugyanígy zajlott le. Legyen az tánc-, matematika- vagy nyelvoktatás. A Mária Valéria Nyelviskolában a lakossági ügyfelek óradíjai nem emelkedtek a 2022. január 1-től érvényes díjakhoz képest. Év közben nem emelünk árat. 2023. január 1-től azonban mi is kénytelenek leszünk megtenni – közölte lapunkkal.

Erős Attila Levente továbbá megjegyezte: az üzleti ügyfelek esetében – ahol már befejeződött a korábbi tanfolyam, az új lekötések/szerződéseknél – emelkedtek óradíjaik.

Szénássy Pétertől, az esztergomi Centrum Nyelviskola ügyvezetőjétől ezzel szemben arról tájékoztatott bennünket, hogy lakossági tanfolyamokat már hosszabb ideje kizárólag online formában szerveznek, így ezek díját az energiaárak nem érintik. A cégek számára kihelyezett oktatás esetében azonban az üzemanyagár befolyásolja az óradíjat.