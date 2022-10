Izgatottan vonultak a kisdiákok a tatai gyerekkönyvtár felé. A szobából ugyanis egy okos magyarvizsla lelkes csaholással várta már őket. Ő Dr. Simon, a tatai terápiás kutya, akivel az új tanévben is folytatódik az állatasszisztált foglalkozás. Miután a gyerekek udvariasan köszöntek négylábú tanáruknak, elkezdődhetett az ismerkedés. A gyerekek kipróbálhatták, hogy milyen ügyes fegyelmezési feladatokat tud Simon. Megmutatták a kutyus testrészeit, állatos mesekönyvet választottak neki, illetve különböző játékos feladatokat végeztek együtt, Simon közreműködésével. Pál Zsuzsanna a gyerekek osztályfőnöke elmesélte, hogy nem most először hozta el az osztályát Simonhoz.

– Az előző osztályunkkal már voltunk itt, jó kapcsolatot ápolunk a gyerekkönyvtárral, ha van rá módunk, akkor jövünk a rendezvényeikre. A gyerekek tudták, hova jönnek, többen már voltak a könyvtárba, de nagyon izgultak a négylábú tanár miatt. Legtöbb kisgyereknek vagy otthon vagy a közeli rokonságban van kutyája. De még így is egy különleges élményt ad nekik a találkozás. Érdekesebbé teszi a tanulást, a tapasztalatszerzést. Kikapcsolódunk, más élményt nyújt számukra, jó csapatépítés, és együttműködésre tanítja őket. Utána még sokáig téma otthon és az iskolában is – árulta el az osztályfőnök.

Dr. Simon gazdája a Kemma.hu-nak elmondta, hogy a játékos tréningen a gyermekek társas kapcsolataikat mélyíthetik el. Az együttműködés játékos formái segítségével vállnak igazi élménnyé és maradandó tudássá. Klára azt is elárulta, hogy Dr. Simon egy nagyon különleges kutya. Zokszó (morgás) anélkül odaadja a legfinomabb velős csontot is, egyszerre egy egész osztálynyi gyerek simogathatja, matathat rajta. Ha a gazdi jelen van, szót fogad a sérült, nehezen artikuláló embernek is. Békésen kivárja a sorát, ha a másik kutya dolgozik. Sőt! Nem veszi el a gyerekek uzsonnáját, pedig imádja a májkrémet!