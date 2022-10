A csoport 1992-ben alakult, ezt követően 1994-ben megalakult az Ifjúsági és a Gyermek Tánccsoport is. Megalakulásuk óta az Alsógallai Baráti Egyesület részeként és támogatásával működnek.

Ahogy múltak az évek a felnőtt és ifjúsági tánccsoport szerepét átvette a 20 éve gyermekcsoportként induló fiatalság. A csoport magja megkopott, de az időközben csatlakozott lelkes fiataloknak köszönhetően a csapat 2015-ben addigi talán legnagyobb létszámával büszkélkedhetett. Nekik köszönhető, hogy megalakulhatott egy utánpótlás táncegyüttes is, melyben a frissen csatlakozottak is nagy odaadással sajátították el őseik tánclépéseit, koreográfiáit. A idősebb generáció tagjai pedig életre hívták a mai senior csoportot, amely később új tagokkal is kiegészült.