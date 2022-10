Borudvarban mutatkoztak be a helyi és környékbeli termelők borai október 1-jén, szombaton Tatabányán. A Bánhidai Borudvarban ráadás gyanánt kaphatók voltak sajtkülönlegességek, házi lekvárok, kézműves termékek és volt büfé is. Bort kóstolni bánhidai tallér ellenében lehetett, ahogyan a bográcsban készült ételkülönlegességek is ezért a fizetőeszközért kerültek az éhesek tányérjába.