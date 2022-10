A Magyar Falu Program keretében STIHL fűrészt, fűkaszákat, ágvágót, illetve fűnyírót szereztek be, az új eszközök a zöldfelület-karbantartást könnyítik meg. Tizenötmillió forintos támogatásból kisbuszt is vásároltak, melyhez nemrégiben garázst létesítettek a községháza mögött.

– Szintén a Magyar Falu Programban részt vettünk a felelős állattartást elősegítő ivartalanítási programban: mintegy harminc-negyven állaton végezték el a szükséges beavatkozást, de sok tulajdonos a veszettség elleni oltást, illetve a mikrochip beültetését is kérte – mondta Petrik József polgármester.

Szintén pályázati forrásból vásároltak meg egy húsz négyzetméteres színpadot, illetve néhány rendezvénysátort, melyeket már a gyermeknapon, illetve a Gesztenyefesztiválon is felállítottak. Megtudtuk azt is, hogy az önkormányzat idén is nyert bértámogatást, így a Bányász Művelődési Házban ismét tudnak alkalmazni egy személyt, aki a programok sikeres lebonyolításában segédkezik.

Tokodaltáró címere

A településről

A településről Tokodaltáró története szorosan összefügg a bányászattal: az egykor a szomszédos Tokodhoz tartozó bányatelep területe az 1890–1900 közötti időszakban népesült be, fejlődését szintén ennek az iparágnak köszönheti. Az önkormányzat nagy hangsúlyt fordít a zöldfelület fejlesztésére, az előző években településfásítási program keretében harminc darab facsemetét ültettek el az alsó játszótér mellett, a Sport utcában és az iskolánál. 1992-ben a lakosok döntése értelmében Tokodaltáró önálló község lett, idén decemberben, az első adventi gyertya meggyújtásakor emlékeznek meg a harminc évvel ezelőtti fontos eseményről.

A település vezetése nagyobb volumenű terveket is megvalósít. Fontos céljuk az energiatakarékosság, ugyanis korszerűsítések révén csökkenthetik a kiadásokat és jelentős összegeket spórolhatnak meg. Ennek jegyében az elmúlt években többek között az óvoda, illetve a községháza külső homlokzatát is szigetelték, az iskola tornaterme is megújult.

– A drasztikusan emelkedő energiaárak miatt már zajlik a kultúrotthon külső nyílászáróinak cseréje, amelyektől harmincszázalékos megtakarítást várunk, a következő lépésben pedig a fűtési rendszert szeretnénk korszerűsíteni.

A polgármesteri hivatalban klímakészülékekkel látjuk el a helyiségeket, így nyáron komfortosabbá válhat az épület, míg télen a berendezésekkel akár fűteni is tudunk – tette hozzá.

Petrik József polgármester fontosnak tartja az intézmények energetikai korszerűsítését

Fotós: Walczer Patrik / Forrás: 24 Óra

Megújult az Orgona utca

Petrik Józseftől megtudtuk, hogy a Tárna utcából nyíló, a régi teniszpálya mellett húzódó Orgona utca útburkolata már igencsak rossz állapotban volt, a végén található murvás szakaszon is egyre nehezebben lehetett közlekedni, de az előtte lévő szakasz aszfaltburkolata is megérett már a cserére. Éppen ezért pályázatot nyújtottak be az utca felújítására a Magyar Falu Programban.

Az elnyert támogatási összegből, bruttó 21,85 millió forintért a Csombi Gép-Bau Kft. végezte el a kivitelezési munkálatokat. Nemcsak új kopóréteget, hanem szegélykövet is kapott az úttest, továbbá a mellette található vízelvezető árkot is kitakarították. Így a jövőben kevesebb problémát okozhat az esővíz és könnyebben tudják majd elvezetni a Gete-hegy felől érkező csapadékot.

Tervezik a Szegfű utca felújítását

Az önkormányzat lakossági kérésre elkészíttette a Szegfű utca felújításához szükséges terveket és bekérte az árajánlatokat. A következő testületi ülésen dől el, hogy melyik vállalkozó végezheti el a kivitelezést. A tervek szerint „V” alakban térkőburkolattal látnák el az útszakaszt, a lejtés miatt az úttest közepén vezethetik el a csapadékot.

Fotós: Walczer Patrik / Forrás: 24 Óra

Bárki leadhatja a saját hulladékát

A község vezetése is megállapodott a Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel, így már a tokod­altárói lakosok is igénybe vehetik a nyergesújfalui hulladékudvart, ahol bizonyos szabályok figyelembevételével még gumiabroncsot, illetve egyéb anyagokat is leadhatnak.

Vendégül látták az ácsteszérieket

Két éve, a „Megyénk körül megyünk körül” megyei identitáspályázat keretében Ácsteszérrel bonyolított le páros találkozót Tokodaltáró, a két település azóta is jó viszonyban van egymással. A lakosok ellátogatnak egymás rendezvényeire, például a tokodaltárói gyermeknapon fellépett a partnerközség gyermekkórusa is, néhány vendég pedig megtekinthette az Aqua Europa Kft. vízbázisát is.

Járda is épül a Tárna utcában

Az önkormányzat a település szépítése jegyében befedte a régi árkot a Tárna utcában, majd önerőből vízelvezető folyókát alakítottak ki. A következő lépésben pedig új burkolatot fog kapni a járda is.

Egyre több program várja a lakosokat

Az elmúlt években rendezvények tekintetében is sokat fejlődött a település. Bár a koronavírus-járvány miatt kétszer ugyan elmaradt, idén viszont újra megtartották az idősek napját, melyre névre szóló meghívót kaptak a 65 év felettiek. A kultúrotthonban pogácsával, üdítővel, borokkal is fogadták a vendégeket, akiket Petrik József is köszöntött. Az ünnepségen a helyi óvodások a Mihály-napi vásárra készült műsorukat adták elő. Ezután fellépett a gyönyörű hangjáról ismert tokodaltárói tehetség, Molnár Renáta, aki szívhez szóló szerzeményekkel, film­slágerekkel és operettekkel is kedveskedett a nyugdíjasoknak, akik vele együtt énekeltek.

Igazi közösségépítő programmá vált a Márton-napi lámpás felvonulás: a gyermekek és az óvodapedagógusok saját készítésű mécsesekkel sétálnak fel a művelődési házhoz, ahol a nyugdíjasklub jóvoltából rendszerint libatöpörtyűvel és zsíros kenyérrel is várják a résztvevőket. Idén is ellátogat szánjával Tokodaltáróra a Mikulás, aki a gyülekezési ponton édességgel kedveskedik majd a gyermekeknek. W. P.

Korszerűsítenék az egészségházat

Az önkormányzat a TOP-ban korábban 85 millió forintot nyert el a község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztésére. Jelenleg nagyobb esők után a víz keresztülfolyik a 10-es főúton, ezt a problémát mindenképpen orvosolnák. A meglévő árkok felújításával, illetve újak létesítésével a csapadékot a település északi, mélyebben fekvő részébe vezetnék. A MÁV engedélyével kitakarítanának egy régi vasúti átereszt, amelyen keresztül a Dunába juthatna az esővíz. Formailag rendben találták azt a pályázatot, melyet Tokodaltáró az egészségház fejlesztése kapcsán nyújtott be a TOP Pluszba.

Petrik József elmondta, hogy a tervek között szerepel a fogorvosi rendelő korszerűsítése is, a praxist eszközökkel, kompresszorral és székkel együtt új komplett kezelőblokkal szerelnék fel, sőt panoráma­röntgent is beszereznének. Továbbá a védőnői szolgálatot is fejlesztenék, járólapokat cserélnének ki a helyiségekben, és az illemhely is megújulna. A település polgármestere bízik benne, hogy ez a projekt is támogatásban részesülhet.

Focipálya épül A Tokodaltárói Bányász Atlétikai Klub sikeresen pályázott műfüves pályára, melyet az önkormányzat jóvoltából a klubház mellett, a megyei labdarúgó-szövetséggel együttműködve épít meg.

Fotós: Walczer Patrik / Forrás: 24 Óra

Focipálya épül

A Tokodaltárói Bányász Atlétikai Klub sikeresen pályázott műfüves pályára, melyet az önkormányzat jóvoltából a klubház mellett, a megyei labdarúgó-szövetséggel együttműködve épít meg.

Fejlesztik a község óvodáját

Az önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) keretében mintegy 200 millió forint támogatást nyert el az óvoda két épületének fejlesztésére. Az úgynevezett „A”, vagyis az alsó épületnek a tetőszerkezetét fogják kicserélni, megújul teljes körűen a melegítőkonyha és a gyermekmosdó, de egy előteret és egy új tornaszobát is kialakítanak.

A „B”, vagyis a felső ingatlanban átrendezik és felújítják a melegítőkonyhát, illetve korszerűbb lesz a gyermekek mosdója és az öltöző is. Utóbbi helyszín esetében már folyamatban van a közbeszerzési eljárás. Petrik József köszöni Popovics Györgynek, a megyei közgyűlés elnökének és a megyei önkormányzatnak a pályázatok lebonyolításában és megvalósításában nyújtott segítséget.

Segít és partner a megye

Segít és partner a megye Korszerűsödhet a Brunszvik Teréz Óvoda és Mini Bölcsőde Tokodaltárón. A megyei önkormányzat által koordinált Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) 200 millió Ft-os támogatásának segítségével kicserélik a tetőszerkezetet, renoválják a melegítőkonyhákat és a gyermekmosdót, továbbá új tornaszoba épül. A kettős intézmény 118 óvodai és 7 minibölcsődei férőhellyel rendelkezik. A korszerűsítés nyomán jelentősen javulhat a kisgyerekek ellátása a 60–100 éves épületekben. Folyamatban van a csapadékvíz-elvezető rendszerek, árkok, átereszek felújítása is, közel 2 kilométer hosszban. Ehhez még a TOP-ból nyert a település 85 millió Ft-ot.A fejlesztéseket finanszírozó határozatokat a megyei önkormányzat koordinációja és támogató döntése tette lehetővé. A megvalósítás a megyei önkormányzat fejlesztő szervezetével közösen történt. (Hirdetés)

Az összeállítás Tokodaltáró Önkormányzatának támogatásával készült.

Petrik József polgármester fontosnak tartja az intézmények energetikai korszerűsítését

Fotó: Walczer Patrik