Az energiapiacon bekövetkező változások annak ellenére is komoly feladatot jelentenek a városvezetés számára, hogy a településen nincsen távfűtés, hiszen a jelenlegi paraméterek szerint a gázár tekintetében négyszeres szorzóval kell számolniuk.

A településről - Tát

Tát területe már az őskorban is lakott volt, az emberek jelenlétét a számtalan előkerült régészeti leletek is alátámasztják. A török hódoltság időszaka alatt több fontos ütközetet megvívtak a felek a környéken, 1685-ben a táti csata volt az utolsó, sorsfordító összecsapás, mely alapjaiban változtatta meg a felszabadító háború kimenetelét. A 18. század elején német telepesek érkeztek Tátra, a nemzetiségi múlt és értékek máig meghatározzák a település arculatát. A helység jelentősége a 20. században folyamatosan nőtt, a község infrastrukturálisan sokat fejlődött. 2013. július 15-én városi címet kapott.

– Az elmúlt időszakban energetikai megújulási programban részesítettük valamennyi intézményünket. A bölcsőde, az óvoda, az iskola, a kultúrház, a városháza és az orvosi rendelő épületének tekintetében is szigetelték a falakat, nyílászárókat cseréltek és valamennyi helyszínen napelemes rendszert is telepítettek. Ugyanakkor az önkormányzat stabilitása, biztonságos működtetése tekintetében bizonyos energiahatékonysági és pénzügyi intézkedéseket meg kell hozni – mondta Turi Lajos polgármester.

Nem zárják be a kultúrházat

Turi Lajos elmondta, hogy a kultúrházat nem szeretnék bezárni, de a gázkazán működését optimalizálni kell. Bár szinte minden nap jó kihasználtsággal működik az intézmény, fontosnak tartják a programok racionalizálását. A spórolás jegyében a kiterjedt utcai települési karácsonyi világítást nem fogják felszerelni, de készülnek az adventi időszakra, a tradicionális ablaknyitogató sorozatot is megtartják, sőt a kultúrház és a faluház is részt vesz benne egy-egy helyszínként. A téli szünet ideje alatt nem fogad vendégeket az intézmény, továbbá idén nem rendezik meg a nagy hagyományokkal bíró szilveszteri bált sem. Az önkormányzat tervei között szerepel az is, hogy LEADER-es pályázatból fűtő-hűtő berendezésekkel szerelnék fel a nagytermet.

Ugyan a korszerűsítés eredményeként az elmúlt időszakban jelentősen spóroltak gáz- és villamos energia fogyasztásban, de az állami intelmeket figyelembe tartva előirányozták az intézmények számára a 25 százalékos megtakarítást.

– Korábban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) megvalósult energetikai korszerűsítés eredményeként a városháza előző 6-7 ezer köbméternyi éves gázfogyasztása a felére csökkent – ismertette Turi Lajos, majd hozzátette, hogy a hivatal épületében a klímaberendezések használata alternatívát jelenthet számukra.

Zarándok pihenőhely létesült

Habár az idei őszi szezon jellemzően a megtakarításokról és a racionalizálásról szól, nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy egy újabb, régóta tervezett projekt valósult meg Táton. Pozitívan bírálták el ugyanis a felvidéki Ebed testvértelepüléssel közösen benyújtott Interreges-pályázatot, melynek keretében kerékpáros zarándok pihenőhely létesült a szlovák községben, illetve Táton, a Mogyorósi út és Szent István út kereszteződésénél. A kis park gyakorlatilag a Mária út elnevezésű gyalogos zarándokútvonal és a SacraVelo kerékpáros zarándokút mentén található. Amennyiben pozitív döntés születik, így a Mária parkot a TOP_PLUSZ-ba benyújtott zöldfelület fejlesztését szolgáló pályázat keretében tennék teljessé és fejlesztenék tovább.

Tát polgármestere azt is elárulta, hogy a sportpálya öltözőjében a közeljövőben LEADER-es pályázatból kívánják modernizálni a fűtési rendszert, továbbá egy-két klímaberendezést is felszerelnének a helyiségekbe. Az orvosi rendelő fenntartási költségeit szintén az önkormányzat finanszírozza, így a jövőben blokkosítani szeretnék a rendelési időt, illetve alternatív fűtési megoldáson is gondolkodnak.

Elvezethetik a csapadékvizeket

Tát a TOP_PLUSZ-ban pályázatot nyújtott be zöldfelületek fejlesztésére. A tervek között szerepel a 10-es főút, illetve a bajnai, 1119-es út kereszteződésében lévő buszöböl áthelyezése, illetve a Magyar Közúttal egyeztetéseket folytatnak egy gyalogos-átkelőhelyet alakítanának ki a helyszínen, így javulna a túloldalán lévő üzletek megközelítési lehetősége. A kertvárosi településrészről jelenleg a sínpárig vezet egy térkőburkolatos járda, melyet át szeretnének vezetni a vasútvonalon a buszváróig.

A város megkapta a szükséges vízjogi engedélyeket, így hamarosan elkezdődik a TOP keretében a város csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése is, melyet két ütemben valósítanak meg. A víztoronytól szikkasztó és elvezető árkokon keresztül juttathatják el a jövőben az esővizet a Gorkij utcai ligetben létesülő záportározóhoz, majd az Únyi-patak befogadó műtárgyába. Ezáltal megelőzhetők az esetleges villámárvizek okozta károk is. Tát polgármestere köszöni a megyei önkormányzat eddigi segítségét és bízik az újabban benyújtott pályázat pozitív elbírálásában.

Átalakulhat a kereszteződés

Az önkormányzat tervei között szerepel az Esztergomi út és 10-es út kereszteződésének fejlesztése, ahol a jövőben egy körforgalom épülhet. Az intermodális csomópont átépítése mellett közvilágítási rendszert is kiépítik, de új gyalogos-átkelőhelyet is fognak kialakítani kerékpáros átvezetéssel. Érdekesség, hogy a benzinkút melletti területen egy újabb üzlet fog épülni, mely jövő húsvétra készülhet el, így utóbbi beruházás miatt is előnyökkel szolgál az átépítés.

Megújulhat a Táncsics utca

Még az idén le fogják aszfaltozni önerőből a város keleti szélén található Táncsics utca egy szakaszát. Mivel ez az útszakasz gyakorlatilag a tokodi iparterület 10-es út felőli bevezető útja is egyben, így remélik, hogy a szomszédos település önkormányzata is részt vállal lehetőségeihez mérten a beruházásban.

Elkészültek a parkolóhelyek

Pénteken megtörtént a műszaki átadása annak az önerőből készített parkolónak, melyet a 10-es úttal párhuzamosan építettek meg, az adottságok és a hely szűkössége miatt támfalas megoldással készülhetett el az új tizenhét parkolóhely. A Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel több éves tervezés és szakhatósági engedélyezés eredményeként a buszöböltől 15 méterrel, az egyik áruházzal szemben új gyalogos-átkelőhely létesült.

Fotós: Walczer Patrik / Forrás: 24 Óra

Felköszöntötték az időseket

A kulturális élet továbbra is rendületlenül pezseg a városban, szinte egymást érik a különböző rendezvények, melyekkel a fiatalabbakat, illetve a felnőttek korosztályát is egyaránt megszólítják. A közeljövőben például a budapesti Operettszínház művészei látogatnak el a településre. Nemrégiben nagyszabású ünnepséggel köszöntötték a 70 év feletti lakosokat a kultúrházban. A jelenlévőket Turi Lajos is üdvözölte, aki köszönetet mondott a szépkorúaknak a tőlük kapott hagyományokért és értékekért, majd méltatta őket, hiszen elévülhetetlen érdemeket szereztek a helyi épített örökség megőrzésében is.

Továbbá azt is hangsúlyozta, hogy Tát remek gazdasági mutatókkal rendelkezik, ami a szépkorúak értékteremtő, példamutató munkájának az eredménye és hogy nélkülük a település ma nem tarthatna itt. Az eseményen természetesen felléptek a táti óvodások, valamint a III. Béla Általános Iskola diákjai is. A Táti Német Nemzetiségi Asszonykórus, illetve a Táti Férfikórus sem hiányozhatott a műsorból, végül a tarjáni Sramlikings felelt a hangulatért.

Értéktár

Hatodik táti értékként került be a Komárom-Esztergom Megyei Értéktárba Szervátiusz Tibor szobrászművész Táti Ister-Pár szobra és a Táti Nemzeti Összetartozás Emlékműve. Turi Lajos bízik benne, hogy a jövőben az országszerte ismert táti halászlé is felvételt nyerhet a gyűjteménybe.

Az oklevél

Fotós: Walczer Patrik / Forrás: 24 Óra