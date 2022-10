Fejlesztik az intézményeiket

Folyamatosan fejlesztik az önkormányzati intézményeket is a településen, számolt be a 24 Órának Nagyigmánd polgármestere. A Kincseskert Óvodában például kazánt cseréltek a közelmúltban. A teljes fűtésrendszert átterveztették annak érdekében, hogy gazdaságosabban működhessen az intézmény. A régiek helyett kondenzációs kazánokat szereltek be, amelyek jóval hatékonyabbak az eddigieknél. Hajduné Farkas Erika lapunknak azt is elmondta, a hivatal magas- és lapostető-szerkezetét is javították, amelyhez egy időre a napelemeket is leszedték. Ekkor döntöttek úgy, hogy bővítik a napelemparkot, hogy több energiát termeljenek. A lapos tető sokszor beázott, így szigetelt PVC-lemezzel fedték le, erre helyezték fel a plusz napelemeket.