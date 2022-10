Lebilincselő természeti környezetben fekszik a kis falu. Rendezett utcák fogadják a betérőket. Nem véletlenül, hiszen a legutóbbi fejlesztések középpontjában is szerepelt az úthálózat fejlesztése. Nieszner József polgármester a Magyar Falu Program pályázatát emelte ki, amelynek köszönhetően az elmúlt hónapokban 25 millió forintból sikerült megújítani az Arany János, a Petőfi Sándor és az Ady Endre utca aszfaltját. Így Héregen már minden beltéri út aszfaltburkolatot kapott.

Héreg címere

Látnivalók

A falu nevezetességei közé tartozik a Gerecse oldalában fekvő Királykút. 1526-ban a Héreg melletti (puszta) Marótnál zajlott le a híres maróti csata, mely során az ide menekülők szekérvárat emelve próbáltak a portyázó oszmán hadak ellen védekezni, eredménytelenül. A török hódoltság ideje alatt, hasonlóan a szomszédos településekhez, Héreg is szinte teljesen elnéptelenedett. A hagyomány szerint a falu újranépesítése során a Bars megyei Ágóról református, a Komárom megyei Imelyről pedig katolikus magyarokat telepítettek be. Látnivalók: templomok, Falumúzeum, Magyary Zoltán-emlékhely, és a Gerecsei Tájvédelmi Körzet területén a csodás útvonalak.

A kultúrotthonban padlócsere zajlott ugyancsak a Magyar Falu Programnak köszönhetően, 35 millió forintból. Emellett ugyanebből a forrásból kommunális eszközbeszerzési pályázaton is nyertek 9,2 milliót, így a korábban vásárolt traktorhoz pótkocsit, fűkaszát, ágdarálót és egy kis markolót is tudtak vásárolni.

Másik pályázati forrás biztosította, hogy megújulhatott a Damjanich, Iskola és Fő utca járdaburkolatának egy része 15 millió forintból. A TOP Pluszos projekten keresztül pedig hamarosan lezajlik az óvoda belső felújítása 129 millió forintból. A közbeszerzés egyelőre eredménytelen volt, hamarosan újabb pályázatot írnak ki. A Pásztorház kapcsán elhangzott: másfél éve, éppen a piac megnyitása előtt égett le a tetőszerkezete. A födémet sikerült helyreállítani, de a belső felújítás, a villanyvezetékek helyreállítása még várat magára.

A település pályázatot nyújtott be a Bethlen Gábor Alaphoz testvértelepülési kapcsolat ápolásához. Két találkozót szerveztek az elnyert egymillió forintból az idén. Nyáron a héregiek utaztak a szlovákiai Imelyre, az ottani delegáció pedig a Baráti Lovastalálkozón vehetett részt. Az egy busznyi utazó között mindkét fél részéről voltak kulturális csoportok is, akiknek a bemutatkozása nagy siker volt. Imely település lakóival 2000-től ápol testvértelepülési kapcsolatot Héreg.

Az Interreg Kisprojekt Alap pályázatához egy másik szlovákiai településsel, Kéménddel közösen nyújtottak be pályázatot. Az ökoturizmus további fejlesztési lehetősége szerepelt ebben kulturális programokkal és eszközbeszerzéssel. Kéménddel 2016-tól ápolnak kiváló kapcsolatot a héregiek. Korábban a Pásztorház felújítása is egy Interreg nagyprojekt keretében valósult meg.

Változatos programok

Húsz éve működik a Búzavirág Nyugdíjas Klub Héregen Lenti Józsefné vezetésével. Az örökifjú tevékeny csoport tagjai rendszeresen részt vesznek a település rendezvényein, kirándulásokat is szerveznek. Tardos, Gyermely, Baj mellett a szlovákiai testvértelepülés, Imely idősek klubjával is kiváló kapcsolatot ápolnak.

A héregi önkormányzat óvoda- és iskolakezdési támogatást nyújtott a családoknak. A támogatás mértéke gyermekenként 5, illetve 25 ezer forint volt. A település célja, hogy minden korosztályt próbálja valamilyen módon támogatni. Ezért az újszülöttek egyszeri 30 ezer forintot kapnak, a felsőfokú képzésben részesülők pedig pályázhatnak a Bursa Hungaricára. A hatvan éven felüliek számára az ünnepek előtt biztosítanak támogatást.

Az energiaválság a héregi önkormányzatot is elérte. Takarékosságra intik az intézmények vezetőit, és keresik a legoptimálisabb megoldásokat. A közintézmények nagy részén napelemek biztosítják az áramszolgáltatást, de a fűtést gázzal oldják meg, egyelőre. Átcsoportosításokat is terveznek, például a kultúrházat csak egy-egy nagyobb esemény kapcsán fűtik fel, inkább a cserépkályhával is fűthető kisebb helyiséget fogják majd használni.

Sok látogatót vonzottak a lovas programok

Immár harmincötödik alkalommal szervezték meg a Baráti Lovastalálkozót Héregen. Szűkebb hazánkon túlról is érkeztek versenyzők; hetvennél is többen neveztek be a Baráti Lovaskör Egyesület programjára. Imeli Péter, az egyesület elnöke is köszöntötte a vendégeket. A kétnapos eseményen látványos volt a nehézfogatok akadályhajtása, de volt díjugrató verseny is.

Sokan vettek részt a héregi versenyen

A programhoz kapcsolódott a szüreti felvonulás is, este pedig bálban szórakozhattak a vendégek. A lovasprogramok mellett kulturális műsorok is voltak.

Rendkívül népszerű a piac is

A Pásztorház kapcsán szóba került a piac is. Nieszner József büszkén mesélte, hogy a másfél évvel ezelőtt elindított kezdeményezés ma már a környékből is sok vásárlót, kikapcsolódni vágyót vonz Héregre szombatonként. Sőt, vannak olyan árusok, akik ennek a hatására kezdtek el valamilyen tevékenységet és örvendeztetik meg vásárlóikat termékeikkel. A piac ma már egy pezsgő kulturális és közösségi színtér, ahol a Héregért Egyesület különböző programokat is kínál. Mindig van meseolvasás, a sakktáblák mögött Levente Péter várja a játékosokat, és különféle kulturális programok zajlanak.

– A piacon sütemények, mézek, savanyúságok, finom lángos, füstölt hústermékek, sajtkülönlegességek, zöldségek, kenyerek és ezerféle különlegesség várja az érkezőket. Az advent időszakában minden alkalommal lesz valami ünnepre hangoló program. Ma már szombatonként tele van a parkoló a piacon és környékén – mesélte a polgármester.

Szakkörök is indultak

A Nemzeti Művelődési Intézet munkatársainak köszönhetően Héregen, a kultúrotthonban az elmúlt időszakban több szakkör is indulhat. Legutóbb a nemezelés technikáját sajátíthatták el az érdeklődők. Hamarosan újabb foglalkozásra várják az érdeklődőket: vesszőfonó szakkör indul.

A legfiatalabbak is kiveszik a részüket Héreg életéből

Forrás: Beküldött

Néptáncot oktatnak

Gyermek néptánc oktatás indult nemrégiben huszonöt fővel a faluban. A foglalkozásokat az önkormányzat mellett a szülők is támogatják. Várhatóan a nebulók majd rendszeres szereplői lesznek a héregi kulturális eseményeknek, programoknak.

Száztíz éve alakult a tűzoltó egyesület

A település egyik legrégebbi civil szerveződése a Héregi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, amely a nyáron ünnepelte fennállásának száztizedik évfordulóját. Programot is szerveztek ennek tiszteletére, és vendégül látták a környező települések önkéntes tűzoltóit is, akik versenyen is összemérhették erejüket. A sportpályán megszervezett programról a habparti sem hiányozhatott – mondta lapunknak a település polgármestere, Nieszner József. Az egyesület gazdag múltjának egy-egy villanását képekben is bemutató kiállítást is nyitottak, amelyet a Pásztorházban helyeztek el.

Népszerű a habparti

A település előző polgármestere, Dékán János vezeti 2016-tól a Héregi Önkéntes Tűzoltó Egyesületet, amely még 1912-ban alakult negyven jól képzett önkéntes tűzoltóval, Recsák Géza akkori főjegyző kezdeményezésére. Ma is őrzik az akkor kapott zászlót és a még működő mozdonyfecskendőt. A mostani szervezet elődje egyébként az 1877-ben életre hívott Tűzoltó Egylet volt – olvasható abban a kiadványban, amelyet az egyesület fennállásának tiszteletére jelentettek meg.

Segít és partner a megye

Örömteli hír a több mint ezer lakosú Héreg településen élőknek: megújulhat és tornaszobával bővülhet az 50 férőhelyes Héregi Mesevár Óvoda a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) 129 millió forintos támogatása segítségével. A renoválási munkák az épület földszintjét érintik, aminek keretében tornaszoba, dolgozói öltöző és nevelőtestületi szoba létesül, és az akadálymentesítés is megvalósul. Az átalakítás mellett új eszközöket is beszerezhet az intézmény. A TOP Pluszban 3,16 milliárd forint tervezett összeg áll rendelkezésre óvodafejlesztésre a megyében – tette hozzá Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke. A fejlesztést finanszírozó határozatot a megyei önkormányzat koordinációja és támogató döntése tette lehetővé. A megvalósítás a megyei önkormányzat fejlesztő szervezetével közösen történt. (Hirdetés)





Az összeállítás Héreg Önkormányzatának támogatásával készült.

Grman József, Kéménd és Nieszner Kózsef, Héreg polgármestere