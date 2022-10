A városvezető kiemelte, az önkormányzat minden intézményében történtek vagy még zajlanak felújítások. A Százszorszép Óvoda és Bölcsődében az öltözőt korszerűsítették, ami több mint 15 millió forintba került saját finanszírozásban. Az Idősek Klubjában a járófelületet javították.

Festőklub

Bognár Balázs vezetésével festőklub indul Bábolnán. A komáromi művésztanár vezette eddig a fotóklubot is, amely júniusban ünnepelhette meg egyéves fennállását. A klub célja, hogy megszólítsa az amatőr festőket Bábolnán. A tematika szerint több festészeti technikát kipróbálnak majd, az olajfestékkel való munkát azonban meghagyják a nyárra, hogy a szabadba tudjanak kivonulni. A festők havonta egyszer fognak találkozni a városi könyvtár olvasótermében. Az első alkalomra egy minitárlattal is készülnek a résztvevők, hogy mindenki bemutatkozhasson, eddigi próbálkozásait prezentálhassa.

A tanyagondnoki kisbusz cseréje időszerűvé vált, a Magyar Falu Programnak köszönhetően hamarosan munkába áll az új jármű.

Megújulnak az utcaburkolatok

Tavasszal belügyminisztériumi pályázati forrásból a banai úti lakóövezetben négy utcát láttak el új aszfaltburkolattal, illetve a Magyar Falu Program pályázata nyomán mintegy 36 millió forintból a Kőrisfa utca is végleges aszfaltburkolatot kapott. A Zrínyi, Dózsa és Móra utcában már elkezdődött az a munkafolyamat, amelynek során új csapadékvíz-elvezető rendszert alakítanak ki, térkőburkolattal ellátott járdákat építenek. A csapadékvíz-elvezetési projektet folytatni szeretné az önkormányzat a Kinizsi és Radnóti utcában. Új telephelyet alakítanak ki a városüzemeltetés számára az egykori szennyvíztisztító területén. A zöldhulladék gyűjtése és komposztálása már itt történik, a végleges kialakítás több mint 10 millió forintba kerül.

A sportcsarnokban, a szabadidőközpontban, a Helytörténeti Gyűjtemény épületében állagmegóvó, felújító munkálatok zajlottak A sportcsarnok új szőnyegeket is kapott, melyek a küzdőtér lefedését, a burkolat védelmét szolgálják rendezvények idején, a szabadidőközpontban működő fitneszterem pedig új eszközökkel gazdagodott. A közös önkormányzati hivatalban jelentős belső felújítás zajlott, melynek során a szakemberek kifestettek, kicserélték a helyiségek laminált parkettáit, a főbejárat is megújul.

Energiaközösséggel a túlélésért

Az önkormányzat mintegy 300 millió forintot nyert energiaközösség létrehozására az energiahordozókról történő leválás, az önellátás érdekében. Ennek keretében napelemeket helyeznek el intézményeik épületein, a rendszerbe becsatolják a metángázos kiserőművet, tárolókapacitást alakít ki, majd helyi cégekkel, vállalkozásokkal, magánszemélyekkel megalakítja az energiaközösséget. A tagok a saját napelemeikkel létrehozott, általuk fel nem használt energiát betermelhetik az energiaközösségbe, és azt szükség szerint visszavásárolhatják. Így le tudnak válni az energiaszolgáltatókról, ezáltal jóval olcsóbban juthatnak energiához. A rendszert jövő év júliusától indítanák, addig várják azon jelentkezőket, akik második körben csatlakoznának.

A település közvilágítási rendszere megérett a korszerűsítésre, a régi, zöld lámpaoszlopokat korszerűbb kivitelűre cserélik, amelyek tetején energiatakarékos lámpák világítanak. Több mint 20 millió forintot áldoznak erre.

A BMX-pálya fából készült ugratói elhasználódtak, ezért mintegy 16 millió forintért betonelemekkel bővítették. Az Egészségügyi Központ épületében megújult a gyermekorvosi rendelő, melyhez a 30 millió forintos finanszírozást a Magyar Falu Program biztosította. Újabb pályázatot is benyújtottak az épülettel kapcsolatban, amellyel szeretnék felújítani a központ felső szintjét, az alapellátó orvosok és fogorvosok rendelőit.

Takarékossági intézkedésekről döntöttek

A rezsiárak drasztikus emelkedése Bábolna önkormányzatára is nehéz terheket ró, több mint ötszörös emelkedésre számítanak. Amint azt dr. Horváth Klára polgármestertől megtudtuk, ami eddig 15-20 millió forintban került éves szinten, az 100 milliós nagyságrendűvé növekszik.

A rezsiárak terhet rónak az önkormányzatra

Fotós: Hantos Péter

A legutóbbi testületi ülésen tárgyalták meg a takarékossági csomagot. Minden önkormányzati intézmény és a hivatal költségvetését, gazdálkodását, személyi feltételeit átvizsgálták, amelynek alapján a képviselők dönthettek a szükséges intézkedésekről. Mivel az intézmények – önkormányzati hivatal, óvoda, alapszolgáltatási központ, művelődési intézmény, televízió, egészségügyi központ – különböző épületekben működnek, ezért racionalizálták azok fűtését, a dolgozókat lehetőség szerint átcsoportosították közös munkahelyekre.

Az óvoda és bölcsőde zavartalanul működik tovább. A gondozási helyiségekben 22 fokot rendelt el a testület, a többi helyiségben – folyosókon, kiszolgálóhelyiségekben – 19-20 fokot kell tartani. Fejlesztőpedagógus alkalmazását december 31-ig engedélyezték, illetve a bölcsődében megszüntetik a gyermekorvossal kötött szerződést. Ugyanitt október 1-jétől gondozási díjat vezetett be az önkormányzat 500 forint/nap/fő összegben.

A település művelődési intézményének munkatársait a közös önkormányzati hivatalban helyezték el. A Helytörténeti Gyűjtemény épületét október 15-től április 15-ig zárva tartják, a könyvtár is heti két napot tart nyitva. A sportcsarnokot 16-17 fokra fűtik fel, és jelentősen emelték a terem bérleti díját is. A szabad­időközpont színháztermében 9-10 fokot fognak tartani, rendezvényeket nem tartanak a téli időszakban. Az edzőterem és a tekepálya 16-18 fokon működhet. A Bábolnai Televíziót is érintik az intézkedések, itt jelentős költségmegtakarítást írt elő a testület. A közös önkormányzati hivatalban megszüntették a megbízási szerződéses munkavállalók alkalmazását, az épület fűtését 20 fokra irányozták elő.

Az autópálya melletti Bábolna-torony kivilágítását a téli időszakra megszüntették. A közterek őszi virágosítása is elmarad, és vizsgálják majd a karácsonyi díszkivilágítás kérdését.

Újra lehet kézilabdázni

Újra életre kelt a Bábolna SE kézilabda-szakosztálya. Az Ácsi Kinizsi SC lehetőséget biztosít a bábolnai kézilabdázás újraindításához. Szeptember végén a sportcsarnokban bemutató-, toborzóedzést tartottak.

Köszöntötték az időseket

Bábolna szépkorúit minden esztendőben megünneplik. Az idősek világnapján a Szabadidőközpontban dr. Horváth Klára polgármester mondott köszöntőt. Ezt követően Dominek Anna és Horváth Andor színművészek műsora idézte fel Záray Márta és Vámosi János életét dalaikon keresztül.

Tömegeket vonzott az új helyszín

A Kukorica Fesztivál programjainak sora a Helytörténeti Gyűjteményben a bábolnai alkotók kiállításával kezdődött, majd a Magna Cum Laude együttes koncertjével folytatódott. A nagyszínpad és a fesztivál eseményei ez évben már új helyszínen, a szabadidőparkban zajlottak, a jó idő tömegeket vonzott.

Forgathatták a fakanalakat

Közösségi rendezvénnyel jelentkezett a Bábolnai Hölgyek Egylete. Az I. Bábolnai Fakanálforgatón 12 csapat főzött, az ételek értékeléséhez pedig Gáspár Beát hívták meg a szervezők, akit férje, Gáspár Győző is elkísért. Amíg az ételek a bográcsokban rotyogtak, a sportolni vágyók dartsfociban mérhették össze tudásukat. A főzőverseny eredményhirdetése előtt Lorán Barnabás Trabarna stand­-­up előadását hallhatták.

Fotós: Hantos Péter

Segít és partner a megye

Jelentős előrelépés történhet Bábolnán a csapadékvíz okozta károk mérséklése terén. 504 millió forintot nyert a település a megyei önkormányzat által koordinált Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból (TOP). A város vízkárok által leginkább érintett része a település központjában található három utca – Zrínyi M., Dózsa Gy. és Móra F. utcák – és a csapadékvizet levezetni hivatott burkolatlan árok, amely már nem alkalmas a területre hirtelen lezúduló nagyobb vizek elvezetésére.

A korszerűsítés után hosszú távon biztosított lesz az értékek megóvása, ezáltal javul az itt 192 ingatlanban élő 800-850 főnyi lakosság életminősége.

A fejlesztést finanszírozó határozatot a megyei önkormányzat koordinációja és támogató döntése tette lehetővé.



Az összeállítás Bábolna Önkormányzatának támogatásával készült.